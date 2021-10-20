Политика 1 час назад

Больше никакой "аннексии Крыма": СНБО составил словарь "плохих" слов для СМИ

При этом в списке есть и ряд терминов, широко употребляемых в украинском медиапространстве

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны опубликовал на своем сайте "глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии", — отмечается в предисловии к документу.

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В связи с этим в СНБО решили составить перечень терминов, рекомендованных для использования органами власти, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации и общественными организациями, в том числе в отношении упомянутых территорий.

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Словарь подготовили аппарат СНБО и Центр противодействия дезинформации при сотрудничестве с Национальной академией наук, Офисом президента, представительством президента в АР Крым, Министерством обороны, в том числе его Главным управлением разведки, Министерством иностранных дел, Министерством культуры и информационной политики, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерством внутренних дел, Офисом генерального прокурора, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки и Государственной пограничной службой.

Представленный перечень содержит немногим более 60 понятий, разбитых на категории "общая терминология", "временно оккупированные АР Крым и Севастополь", "АТО/ООС в ОРДЛО", "терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти" и "терминология в отношении иностранных государств".

В частности, нежелательными названы термины, употребляемые исключительно ресурсами и публичными спикерами на не подконтрольных Украине территориях или отражающие позицию России по статусу Крыма, как то "киевская хунта", "каратели" или "вооруженные формирования Украины" (в отношении сил АТО/ООС), "паспорта ДНР и ЛНР", "агрессия Украины против граждан Донбасса", "воссоединение Крыма с Россией", "Республика Крым" и "город федерального значения Севастополь", "крымские власти", "материковая Россия", "референдум в Крыму и Севастополе", "граница Украины с Крымом", "вежливые люди" и "экспорт/импорт в Крым".

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Также не рекомендуется указание должностей лиц в структурах, действующих на неподконтрольных территориях, без кавычек или приставок "так называемые". При этом соответствующие структуры рекомендовано называть "марионеточными", "фейковыми" и "коллаборационистскими".

В то же время в списке есть и ряд терминов, широко употребляемых и в украинском медиапространстве или же размытых по своему содержанию и эмоциональной окраске, а то и очевидно нейтральных.

В частности, вместо словосочетания "ближнее зарубежье" предлагается употреблять "постсоветское пространство" или "новая Восточная Европа". Также нежелательны слова "заложник" (очевидно, в контексте обмена сторон удерживаемыми лицами), "украино-российский конфликт", "аннексия Крыма и Севастополя", "Крымский мост", "магистральный газопровод Краснодарский край — Крым" и "блокада Крыма" (последнее советуют писать только с приставкой "в ответ на временную оккупацию полуострова Россией").

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В контексте не контролируемых Украиной территорий Донецкой и Луганской области в СНБО не хотят видеть упоминания слов "ДНР", "ЛНР", "самопровозглашенные республики", "государственные образования", "особый статус Донбасса", "вынужденные переселенцы", а также терминов "Донбасс" и "Юго-восток Украины" в отношении только ОРДЛО.

Помимо этого, в СНБО советуют не употреблять "Белоруссия", "на Украине" и "в Донбассе", а "Прибалтику" заменять термином "страны Балтии".

В отношении словосочетания "Великая Отечественная война" предлагается использовать понятия "Вторая мировая война" и "Советско-немецкая война".

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Вместо "Приднестровская Молдавская Республика" в СНБО советуют писать "Левобережье Молдовы", "Тираспольская администрация" или "Приднестровский регион Молдовы", добавляя также к последнему "находящийся под контролем России".

Также рекомендуется не употреблять термин "Республика Абхазия", а писать вместо этого "Абхазия, оккупированная Россией грузинская территория". Южную Осетию при этом не советуют называть привычным образом даже без слова "Республика" — только "оккупирована Россией территория в Цхинвальском регионе Грузии".

Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, бывший также мэром Луганска и главой Луганской обладминистрации, выступал против какого-либо использования слова "Донбасс" вообще, заявляя, что "это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией".

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