"Никакого Донбасса не существует": Данилов призвал больше не называть регион таким словом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает избегать употребления слова "Донбасс", заявляя об опасности его произнесения. Об этом он заявил в ходе форума "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур", передает "Укринформ".

"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией — "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов... Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей. Никакого Донбасса не существует. Это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", — сказал Данилов.

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По словам секретаря СНБО, употребление такого слова создает новые предпосылки для врага начинать разговоры о развале Украины.

Кроме того, он заявил, что украинские власти якобы максимально обеспечили избирательное право на территориях, граничащих с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а заявления о том, что где-то не состоялись выборы из-за нежелания власти их проводить, являются манипулятивными.

"Речь не идет о нежелании государства проводить выборы. Речь идет о том, что в нашей стране уже семь лет идет война. И если кто-то покажет мне в исторических каких-то событиях, которые происходили за последние две тысячи лет, когда идет война и идут какие-то выборы — я хочу посмотреть на этого человека. Это вынужденный шаг государства — реагировать на ситуацию, которую создала Российская Федерация, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей", — заявил Данилов.

По его словам, ни о каких притеснениях органов местного самоуправления речь вообще не идет.

"Речь идет о том, что все без исключения услуги, которые должен получить гражданин Украины, который находится на подконтрольной территории, на сегодняшний день получает. Остальное — это манипулятивные вещи, вроде "там государство отменило выборы"... Нет! Это прифронтовая территория. Она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, какие действия для себя планирует враг", — отметил секретарь СНБО.

Он отметил, что не может пока обнародовать информацию разведки о том, что якобы планировала совершить Россия во время выборов в прифронтовых районах.

"Мы сделали все возможное, чтобы на максимальном количестве [территории] Донецкой и Луганской областей состоялись местные выборы в тех общинах, где это было возможно", — добавил Данилов.

Напомним, 25 октября прошли выборы глав и советов, созданных в рамках админреформы укрупненных общин на всей подконтрольной Украине территории, за исключением прифронтовых общин в Донецкой и Луганской областях.

19 февраля президент Владимир Зеленский ликвидировал все местные военно-гражданские администрации на Донбассе, созданные его предшественником Петром Порошенко, и создал новые ВГА, но уже на всей территории, на которой не проводились местные выборы в октябре 2020 года, и уже в соответствии с новым административно-территориальным делением.