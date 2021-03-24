Украина ввела санкции против ответственных за выдачу паспортов РФ на Донбассе

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 марта о применении санкций против ряда должностных лиц, в том числе системы Министерства внутренних дел России, а также депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на неподконтрольной Украине части Донбасса. Соответствующий указ №109 глава государства подписал также 23 марта.
Ограничительные меры касаются 23 человек, все они применены на три года. Среди лиц, подпавших под санкции — замминистры внутренних дел РФ Александр Горовой и Игорь Зубов, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова и его подразделения в Ростовской области Олег Левченко.
Кроме того, они касаются двух миграционных начальников — в Неклиновском районе и в Новошахтинске Ростовской области. Именно там действуют два пункта, где сейчас могут получить паспорта РФ жители территорий, подконтрольных соответственно так называемым ДНР и ЛНР.
Кроме того, под санкции попали сенаторы Александр Башкин, Александр Карлин, Людмира Нарусова, Ирина Рукавишникова и Олег Цепкин.
Для перечисленных лиц предусмотрена блокировка активов и пресечение вывода капитала из Украины, а также запрет участия в приватизации госимущества и запрет въезда в Украину. Для ряда лиц, пояснений по которым не приводится, применены только первые две меры.
Полный список россиян, попавших под санкции:
Горовой Александр Владимирович 31.07.1960
Зубов Игорь Николаевич 22.07.1956
Карлин Александр Богданович 29.10.1951
Меньщиков Владислав Владимирович 16.06.1959
Нарусова Людмила Борисовна 02.05.1951
Рукавишникова Ирина Валерьевна 03.02.1973
Цепкин Олег Владимирович 15.09.1965
Минин Алексей Валерьевич 27.05.1972
Моренец Алексей Сергеевич 31.07.1977
Серебряков Евгений Михайлович 26.07.1981
Сотников Олег Михайлович 24.08.1972
Казакова Валентина Львовна 06.07.1969
Горшков Михаил Константинович 29.12.1950
Адзинов Кирилл Олегович 14.07.1978
Левченко Олег Сергеевич 24.11.1970
Гурьянова Анна Алексеевна 15.12.1982
Хлыстов Владимир Александрович 02.03.1965
Агарков Олег Павлович 07.07.1960
Башкин Александр Давыдович 10.06.1962
Вуколов Всеволод Львович 17.04.1969
Отметим также, что накануне Министерство иностранных дел отреагировало на намерение российской партии "Справедливая Россия — За правду" открыть на территории неподконтрольной Украине части Донбасса свое представительство, расценив это как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в регионе.