Политика 60 минут назад

Украина ввела санкции против трех депутатов Европарламента от Франции за визит в Крым

Трем представителям "Национального объединения" запретили въезд в Украину на три года

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 марта о применений санкций к трем депутатам Европейского парламента от Франции, посетившим Крым. Соответствующий указ №109 глава государства подписал также 23 марта.

В частности, это Филипп Оливье, Жан-Лен Лакапель и Виржини Жорон, представляющие партию "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт").

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В Европарламенте они входят во фракцию "Идентичность и демократия", объединяющую представителей ряда европейских правых и ультраправых политсил.

Для перечисленных лиц предусмотрена блокировка активов и пресечение вывода капитала из Украины, а также запрет на въезд в Украину. Санкции вводятся на три года.

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Напомним также, что этим же указом Зеленский ввел санкции против ряда депутатов Совета Федерации и российских миграционных чиновников, ответственных за выдачу российских паспортов на Донбассе.

Отметим, что 11 марта СНБО решил поручить Службе безопасности Украины расследовать обстоятельства ратификации в 2010 году Верховной Радой соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота РФ, для возможного привлечения всех 236 депутатов парламента, кто проголосовал за это решение, к уголовной ответственности за государственную измену. Позже СБУ заявила, что начала такое расследование.

27 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО от 26 февраля о применении санкций в отношении десяти лиц высшего офицерского состава Украины, которые во время событий 2014 года, связанных с оккупацией и аннексией Крыма Россией перешли на сторону РФ или переехали туда.

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