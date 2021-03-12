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50 минут назад

ЕС продлил на полгода санкции против ответственных за подрыв целостности Украины

Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Совет Европейского союза 12 марта решил продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2021 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям.

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Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам. Данные санкции впервые были введены 17 марта 2014 года, после чего неоднократно продлевались.

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Другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики, которые сейчас действуют до 31 июля, и санкции за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня.

Напомним, что 4 марта Совет ЕС исключил бывшего вице-премьер-министра (2012-2014) Сергея Арбузова и бывшего министра образования (2010-2014) Дмитрия Табачника из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, к которым применялись санкции ввиду подозрения их в присвоении государственных средств или активов.

В отношении экс-министра доходов и сборов (2012-2014) Александра Клименко санкции продлены на полгода — до 6 сентября, а против всех остальных семерых фигурантов, остающихся в списке, — на год до 6 марта 2022 года.

Источник фото: Depositphotos

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