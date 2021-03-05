США ввели санкции против Коломойского и его семьи

5 марта 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и ближайших членов его семьи — жену Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского.

Об этом в Facebook сообщает Посольство США в Украине. Как говорится в сообщении, санкции вводятся из-за причастности Коломойского к значительным случаям коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации с 2014 по 2015 год.

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"Хотя эта мера касается действий во время его пребывания в должности, нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины представляют серьезную угрозу ее будущему", — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия.

В сообщении отмечается, что санкции делают Коломойского и остальных упомянутых членов его семьи невъездными на территорию США.

"США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед", — резюмировали в дипломатическом представительстве.

Напомним, прошлым летом Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и ​​во всем мире. В частности, прокуратура США обвинила олигарха в использовании незаконно присвоенных денег для покупки недвижимости в штате Огайо.

Отметим также, что 4 февраля Стокгольмский арбитраж отказал миноритарным акционерам "Укрнафты", подконтрольным группе "Приват" Игоря Коломойского (Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament), во взыскании 6 млрд долларов США с Украины.

Ранее английский суд обязал Коломойского и Боголюбова дополнительно выплатить национализированному ПриватБанку 1 млн фунтов.