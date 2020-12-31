В США выдвинули новые обвинения против Коломойского и Боголюбова

Прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо, сообщает Reuters.

Информагентство также напоминает, что это не первые подобные обвинения. Ранее их уже обвиняли по аналогичным эпизодам в штатах Кентукки и Техас.

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Министерство юстиции США утвержает, эти средства были незаконно присвоены из ПриватБанка и уточняет, что в США эта собственность была конфискована.

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"В период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка до перевода денег в Соединенные Штаты", — сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру США.

В целом, недвижимость в трех штатах США, о которой идет речь, оценивается более чем в 60 миллионов долларов.

Напомним, Коломойский и Боголюбов были совладельцами ПриватБанка до его национализации в 2017 году.