США обвиняют Коломойского в отмывании денег: в чем суть дела и будут ли последствия

Министерство юстиции США обвинило олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании огромной суммы денег через подконтрольный им ранее ПриватБанк. По данным ведомства, незаконно выведенные деньги использовались для покупки коммерческой недвижимости в Америке. Теперь следствие требует конфисковать два таких объекта. Впрочем, как отмечают политические эксперты, озвученную информацию еще нужно доказать, и этот процесс будет долгим. Но двусторонние отношения стран из-за него не пострадают.

В чем суть дела

Минюст США подал два иска в Окружною суд Южного округа Флориды с требованием конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову — офисное здание PNC Plaza в Луисвилле и бывшую штаб-квартиру компании CompuCom в Далласе. Общая стоимость этих объектов составляет около $70 млн.

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По данным следствия, эта недвижимости была приобретена партнерами Коломойского и Боголюбова за деньги, незаконно выведенные из ПриватБанка до его национализации.

"На протяжении более чем десяти лет Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали свой контроль над ПриватБанком, чтобы украсть миллиарды долларов из средств банка. Масштабы мошенничества и хищений были настолько велики, что НБУ был вынужден выручить банк, предоставив $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны", — говорится в материалах дела.

Схему следствие описывает так: Коломойский и Боголюбов использовали группу компаний, которыми они владели или контролировали, чтобы обращаться за кредитами в ПриватБанк. Затем функционеры ПриватБанка оформляли и обрабатывали ссуды так, как если бы они были законными. "Специальный" кредитный комитет банка одобрял ссуды, несмотря на искажение информации в заявках. Затем поступления от займов разделялись, комбинировались и переводились через обширную сеть компаний, в большинстве своем использующих счета в кипрском филиале ПриватБанка. В итоге деньги расходились по всему миру. Когда наступал срок погашения ссуд, это осуществлялось либо за счет новых займов, либо, в некоторых случаях, за счет доходов от инвестирования присвоенных средств. Сторона обвинения утверждает, что Коломойский и Боголюбов в дальнейшем отмывали деньги, вкладывая их в США. Для этой цели они привлекли Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, которые ранее вели бизнес в Украине и США. Корф и Лабер создали сеть компаний, названия которых варьировались вокруг слова "Оптима", чтобы приобретать предприятия и недвижимость в США с использованием незаконно присвоенных денег из ПриватБанка. Используя сеть Корфа и Лабера, Коломойский и Боголюбов приобрели более пяти миллионов квадратных футов (порядка 500 тысяч квадратных метров) коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе. В 2010 году они приобрели кампус CompuCom в Далласе, штат Техас. Как утверждает следствие, деньги, использованные для его покупки, напрямую связаны с четырьмя займами, полученными в ПриватБанке.

Сам Коломойский обвинения Минюста США в отмывании денег отрицает. В комментарии "Lb.ua" он заявил, что все инвестиции в США были сделаны на его собственные деньги.

"Все инвестиции в США были сделаны на собственные деньги, полученные в 2007-2008 года по сделке с компанией "Евраз" (речь идет о продаже металлургических активов — Delo.ua), и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке", — заявил он.

Какими могут быть последствия

В первую очередь следует отметить, что речь идет о гражданских исках, которые касаются требования конфисковать объекты недвижимости, а не о прямо предъявленных обвинениях в отмывании денег Коломойскому и Боголюбову. Пока схема, описанная в материалах дела, не доказана и соответствующие органы США еще должны это сделать, говорит политолог-международник Антон Кучухидзе.

"С Коломойским тяжело судиться, потому что его юридические структуры тщательно работают, каждый его шаг подкрепляется правовыми обоснованиями. И сегодня он заявил о том, что не видит оснований для претензий, потому что деньги были его компании, — отмечает эксперт, — Я думаю, что в суде будет тяжело что-то доказать…Учитывая спокойствие Коломойского, я не вижу, что это станет для него большой проблемой. Скорее всего, он уверен в правовой стороне, поэтому так спокойно себя ведет".

Как отмечает политолог Владимир Фесенко, появление такого дела действительно может ударить и по Коломойскому, и по Боголюбову, однако пока эти риски условны — до момента завершения судебных разбирательств может пройти много времени. С другой стороны, если ситуация для олигарха будет ухудшаться и дойдет до запроса США на его экстрадицию, то он может покинуть Украину.

"Потенциальные риски для Коломойского есть. Если, например, возникнет запрос об экстрадиции, то тогда он может уехать в Израиль, чтобы этого избежать. Израиль своих граждан другим странам не выдает, — говорит Фесенко, — Но я не ожидаю в деле быстрых результатов... У Коломойского есть деньги, чтобы нанять хороших адвокатов, и судя, по всему, он будет активно бороться, это в его интересах"

Но более глобальные предположения на сегодняшний день эксперты делать не берутся — судебное разбирательство может затянуться на несколько лет.

С другой стороны, подобное дело никак не отразится ни на Украине, ни на ее отношениях с США, ни на взаимодействии президента Владимира Зеленского с администрацией президента США Дональда Трампа, поскольку речь идет о частном кейсе, говорит Кучухидзе.

При этом, по мнению экспертов, в случае, если американская сторона обратится с запросом на сотрудничество в рамках расследования, Украина будет содействовать в нем. Во всяком случае, это предусматривает двусторонний договор о взаимной юридической помощи, согласно которому стороны обязуются предоставлять друг другу информацию по таким производствам, говорит Кучухидзе. Более того, помощь украинской стороны уже есть. В частности, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил факт сотрудничества с Федеральным бюро расследований США, подчеркивает Фесенко.

Не отразится сложившаяся ситуация и на самом Зеленском, считает эксперт. Президент не был бизнес-партнером олигарха и нет оснований предполагать, что он может фигурировать в этом деле, говорит Фесенко.

"На Зеленском это не отразится никак. Все предположения, что Зеленский будет работать в интересах Коломойского, давно опровергнуты. В частности, ситуацией по банковскому, "антиколомойскому" закону, который был инициирован Зеленским и поддержан вопреки сопротивлениям Коломойского. И ПриватБанк никто не возвращал ему", — добавил Фесенко.

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Ранее в национализированном ПриватБанке заявили, что его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли в Соединенных Штатах Америки почти $800 млн. Проверив дополнительные банковские документы, государственный банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля 2020 года измененный иск против них. В нем утверждается, что оба отмыли $660 млн через группу американских компаний Optima и еще $100 млн через другие американские компании.

В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждают в госбанке, еще $86 млн сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти деньги на 2 офшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал ПриватБанк разнообразным компаниям, что контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти деньги отмывались в США через запутанную схему сделок.

В связи с этим банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.