Происшествия вчера, 10:58

Минюст США намерен конфисковать 2 здания, приобретенных Коломойским на деньги ПриватБанка

Речь идет об офисных зданиях PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Прокуратуры Южного округа американского штата Флорида и Северного округа штата Огайо намерены конфисковать 2 объекта недвижимости в США, приобретенные на деньги, незаконно выведенные из украинского ПриватБанка его бывшими крупнейшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

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"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда Южного округа штата Флорида две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные деньги ПриватБанка в Украине. Оба объекта подлежат конфискации на основании нарушения статута о незаконной легализации федеральных денежных средств", — говорится в сообщении.

Американская прокуратура считает, что Коломойский и Боголюбов присвоили и растратили "миллиарды долларов" из ПриватБанка путем получения фиктивных займов и кредитных линий в 2008-2016 годы до национализации этого финансового учреждения Украины. В связи с этим им инкриминируется перевод части похищенных денег в США через сеть фиктивных фирм и отделение ПриватБанка на Кипре.

"В жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, пока схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты", — говорится в сообщении.

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В сообщении упоминаются также Мордехай Корф и Уриель Лабер, которые с Коломойским и Боголюбовым в Майами (штат Флорида) зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования денег, незаконно выведенных из ПриватБанка.

По данным прокуратуры, на эти деньги были куплены офисные здания PNC Plaza в Луисвилле и бывшая штаб-квартира компании CompuCom в Далласе. Общая стоимость этих объектов составляет около $70 млн.

Напомним, издание  The Washigton Post сообщило, что на протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США компаниями, принадлежащими Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет. При этом адвокат Коломойского написал изданию: "Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Министерством юстиции".

Ранее стало ФБР провело обыски в офисах компаний Коломойского в Майами и Кливленде. Напомним, в начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

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