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Банки 1 час назад

Экс-владельцы ПриватБанка отмыли в США почти $800 млн — госбанк

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы отмыли $660 млн через группу американских компаний Optima и еще $100 млн через другие компании США

ПриватБанк. Фото: Википедия ПриватБанк. Фото: Википедия
ПриватБанк. Фото: Википедия

В национализированном ПриватБанке заявили, что его бывшие владельцы отмыли в Соединенных Штатах Америки почти $800 млн.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Проверив дополнительные банковские документы, государственный банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В нем утверждается, что оба отмыли $660 млн через группу американских компаний Optima и еще $100 млн через другие американские компании.

В связи с этим банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждают в госбанке, еще $86 млн сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти деньги на 2 офшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал ПриватБанк разнообразным компаниям, что контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти деньги отмывались в США через запутанную схему сделок.

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Напомним, в мае 2019 года ПриватБанк подал судебный иск против своих бывших владельцев в Канцелярский суд штата Делавэр в США. Их обвинили в отмывании в США $623 млн.

В апреле 2020 года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Ранее экс-владелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента времен Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым.

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