ПриватБанк подал новый иск против Коломойского на $5,5 млрд

Государственный ПриватБанк подал в суд на Кипре иск на бывшего владельца олигарха Игоря Коломойского на сумму в $5,5 млрд.

Об этом заявил член наблюдательного совета госбанка Роман Сульжик в эфире телеканала "Украина", сообщает "РБК-Украина".

По словам члена набсовета, на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. Сулжик добавил, что сумма иска против Коломойского сравнима с траншем Международного валютного фонда.

"Мы, ПриватБанк, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев ПриватБанка — Коломойского и Боголюбова на сумму $5,5 млрд. Это сравнимо — с траншем МВФ", — заявил он.

При этом Сульжик отметил, что государственный ПриватБанк ведет уже 4 судебные разбирательства в отношении его экс-владельцев.

"Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в ПриватБанке в период с 2013 по 2016 годы. На этот раз они не одни, так как в судах сейчас к ним присоединится один из бывших членов правления ПриватБанка, также 2 компании на Кипре, которые тоже принадлежат Коломойскому. Тем самым, государственный ПриватБанк ведет уже 4 крупнейших разбирательства в судах Англии, Америки, Израиля и сейчас Кипра", — доложил он.

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Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева обязал ПриватБанк выплатить более $200 млн оффшорам бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Суд подтвердил обязанность ПриватБанка выполнить условия депозитных договоров с кипрскими компаниями.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение про национализацию Приватбанка. На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bali-in).

Ранее ПриватБанк списал почти 6 млрд грн кредитов, выданных до национализации. Согласно отчетности, банк выделяет отдельно группу неработающих кредитов, выданных до декабря 2016 года.