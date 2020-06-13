Коломойский не смог заблокировать работу международных советников Нацбанка — НБУ

9 июня Соломенский районный суд Киева оставил без рассмотрения иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ), ПриватБанку и Министерству финансов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, экс-акционер ПриватБанка пытался признать недействительными и расторгнуть заключенные договоры с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".

В Нацбанке напоминают, что государство привлекло эти компании к финансовому расследовани деятельности бывших владельцев ПриватБанка.

Юридические советники также сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и за рубежом.

Таким образом, суд оставил без рассмотрения поданный в декабре 2017 года Коломойским иск из-за непредоставления им обоснования исковых требований.

Читайте также: Суд истребовал у НБУ отчет Kroll по ПриватБанку

"Мы приветствуем решение суда. Считаем недопустимым создание препятствий для расследования событий, приведших к многомиллиардной нехватке капитала ПриватБанка и дополнительных расходов для государства на сумму более 155 млрд грн", — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук

В НБУ напоминают, что в начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила судебный аудит (forensic audit) ПриватБанка, подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

В то же время экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Кроме того, ПриватБанк в иске от 21 мая 2019 года в канцелярский суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников в якобы отмывании приблизительно $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку активов в США.

В апреле 2020 года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Ранее экс-владелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента времен Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым.