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Банки 40 минут назад

Суд истребовал у НБУ отчет Kroll по ПриватБанку

Это решение принято в рамках рассмотрения дела по иску Коломойского к ПриватБанку и НБУ о защите деловой репутации

ПриватБанк. Фото: из открытых источников ПриватБанк. Фото: из открытых источников
ПриватБанк. Фото: из открытых источников

Печерский районный суд Киева постановлением от 27 мая вытребовал у Национального банка ряд документов, в частности, результаты расследования детективного агентства Kroll Associates UK Limited (справки, отчеты, таблицы и прочее), составленные на выполнение Statements of Work for Investigation Services, с НБУ.

Это решение принято в рамках рассмотрения дела по иску олигарха Игоря Коломойского к ПриватБанку и НБУ о защите деловой репутации, сообщает Finbalance.

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Известно, что в апреле 2018 года этот суд по ходатайству Коломойского тоже выносил решение об истребовании указанных документов у Нацбанка.

Ранее НБУ заявлял, что компания Kroll провела forensic audit ПриватБанка, который, как отмечали в регуляторе, подтвердил подозрения относительно возможного нанесения ущерба банку перед национализацией на $5,5 млрд. В свою очередь Коломойский отрицал эту информацию.

В мае 2020 года Фонд гарантирования вкладов заявил, что компания Kroll будет заниматься поиском активов "Дельта Банка", которые могли быть выведены за границу.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

В то же время экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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Кроме того, ПриватБанк в иске от 21 мая 2019 года в канцелярский суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников в якобы отмывании приблизительно $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку активов в США.

В апреле 2020 года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Ранее экс-владелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента времен Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым.

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