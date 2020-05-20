Большое жюри США расследует отмывание Коломойским "сотен миллионов долларов" — СМИ

Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.

Об этом со ссылкой на 2 источника, знакомых с расследованием, сообщает издание BuzzFeed News.

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"Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты", — указано в материале.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что не знал о расследовании большого жюри и что обвинения в его адрес со стороны банковских регуляторов были преднамеренными для экспроприации ПриватБанка, а "дыра" в балансе банка была искусственно создана НБУ.

По словам экс-владельца ПриватБанка, он не нарушал никаких законов и с ним никто не общался из Министерства юстиции США.

В свою очередь его партнер по ПриватБанку Геннадий Боголюбов также заявил изданию, что любая недвижимость, купленная в США, была приобретена за законные деньги, отметив, что американские правоохранительные органы не задавали ему никаких вопросов.

Тем временем уволенный в марте 2020 года с должности генпрокурора Украины Руслан Рябошапка сказал изданию, что причиной стало дело ПриватБанка.

По данным информресурса, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, в том числе, в феврале, где они встречались с Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнера.

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Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что сотрудничает с ФБР в рамках "продолжающегося расследования", но отказался уточнить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.

Международная команда Министерства юстиции по отмыванию денег и клептократии также приняла участие в поездке, уточняется в материале.

Согласно ему, федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

В то же время экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Кроме того, ПриватБанк в иске от 21 мая 2019 года в канцелярский суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников в якобы отмывании приблизительно $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку активов в США.

В апреле 2020 года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Ранее экс-владелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента времен Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым.