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Банки 7 минут назад

Коломойский выиграл очередной суд у ПриватБанка

Суд назначил рассмотрение дела на 19 мая 2020 года

Хозсуд Киева решением от 25 февраля постановил взыскать с ПриватБанка в пользу компании "Арлан" Коломойского и Боголюбова 17,3 млн грн. ПриватБанк подал апелляционную жалобу.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

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Согласно реестру судебных решений, Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 21 апреля открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе банка.

Суд назначил рассмотрение дела на 19 мая 2020 года.

"Арлан" был поручителем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал ПриватБанку до национализации.

Напомним, в октябре 2019 компания "Арлан", которая была поручителем ПриватБанка по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком.

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В сентябре Центральный апелляционный хозсуд утвердил мировое соглашение между компанией "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому, и Нацбанком — компания согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования, которые НБУ выдал ПриватБанку до национализации.

 

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