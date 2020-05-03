Коломойский обратится в ЕСПЧ из-за закона о банках и наймет для этого Портнова

Экс-владелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента времен Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым.

Об этом он сообщил в комментарии hromadske.

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Бизнесмен подчеркнул, что принятие "антиколомойского закона" на некоторое время отдалит его борьбу в суде за ПриватБанк, но откроет дверь в ЕСПЧ.

"Когда примут закон, тогда уже буду обращаться... Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на определенное время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости (будут) исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд", — сказал Коломойский.

"Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Евросуда, что национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой в этом вопросе", — заявил олигарх.

В свою очередь в Министерстве юстиции считают, что в случае принятия закона о банках, возвращение ПриватБанка олигарху Коломойскому будет "на 99% невозможным".

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной Рады.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада поддержала сокращенную процедуру рассмотрения так называемого банковского законопроекта ("антиколомойского закона"), который должен не допустить возвращение обанкротившихся и национализированных банков бывшим владельцам.

В первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект Рада приняла 30 марта.