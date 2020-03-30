Политика и экономика 2 часа назад

Рада предварительно одобрила "антиколомойский" закон

Альтернативный закон в первом чтении поддержали 267 народных депутатов при необходимых 226 голосах

Рада предварительно одобрила "антиколомойский" закон Рада предварительно одобрила "антиколомойский" закон
Верховная Рада. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы №2571-д (альтернативный законопроект к так называемому "антиколомойскому" закону №3260 — Delo.ua).

В частности, закон поддержали 267 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как известно, принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (№3260) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

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Ранее в понедельник, 30 марта, профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект №2571-д.

Документ предусматривает, что собственники и экс-собственники банков, которые были выведены государством с рынка, если их интересы были нарушены, смогут получить возмещение ущерба исключительно в денежной форме. Вернуть банк или банковскую лицензию им будет нельзя.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены. Принятие закона, запрещающего возврат банков бывшим владельцам — одно из двух условий, которые требует МВФ от Украины в обмен на помощь. Второе условие — закон о рынке земли. 

Ключевой фигурой, против которого направлен данный закон — Игорь Коломойский, владевший ранее крупнейшим в Украине ПриватБанком. Его принятие было осложнено, поскольку в пропрезидентской фракции "Слуга народа" есть группа депутатов, ориентирующаяся на олигарха.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд может увеличить размер финансовой помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд в случае принятия "антиколомойского" закона. Но если Верховная Рада провалит голосование, то Киев может рассчитывать только на $1,5 млрд от МВФ в рамках помощи по преодолению последствий пандемии коронавируса.

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