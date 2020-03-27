Непринятие "антиколомойского" закона будет стоить Украине $6,5 млрд — FT

Международный валютный фонд может увеличить размер финансовой помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд в случае принятия "антиколомойского" закона (закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам — Delo.ua).

Но если Верховная Рада провалит голосование, то Киев может рассчитывать только на $1,5 млрд от МВФ в рамках помощи по преодолению последствий пандемии, сообщает Financial Times.

При этом указано, что дополнительное финансирование в размере $1 млрд от Всемирного банка, ЕБРР и ЕС также зависит от соглашения с МВФ.

Как отмечается в статье, ограничения, введенные украинским правительством для борьбы с коронавирусом, могут в "оптимистическом сценарии" привести к спаду экономики на 5% по итогам 2020 года.

"Из-за пандемии коронавируса ситуация в экономике критическая… дальнейшая отсрочка просто невозможна", — прокомментировал ситуацию исполнительный директор государственного ПриватБанка Петр Крумханзл.

В то же время, как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, если Верховная Рада не примет "антиколомойский" закон, то Украина, вероятно, получит гораздо меньшую сумму в $1,5 млрд от быстрого финансового инструмента МВФ в рамках помощи по преодолению последствий пандемии.

Ранее сообщалось, что Украина, помимо активного продолжения переговоров об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на 50 млрд долларов механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.