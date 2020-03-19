Финансы 40 минут назад

Украина просит у МВФ экстренную финпомощь из-за коронавируса — НБУ

В рамках заявленного Фондом на $50 млрд механизма неотложной финпомощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса

Украина просит у МВФ экстренную финпомощь из-за коронавируса — НБУ Украина просит у МВФ экстренную финпомощь из-за коронавируса — НБУ
Украина и МВФ

Украина, помимо активного продолжения переговоров с Международным валютным фондом об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на $50 млрд механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.

"Результаты переговоров будут в ближайшие недели", — доложил он.

По словам Смолия, Национальный банк находится в непрерывном сотрудничестве со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами, в частности, существует прямой контакт и с Европейским центральным банком.

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Как сообщалось, в начале марта 2020 года МВФ заявил о готовности выделить $50 млрд странам с низкими доходами и развивающимися экономиками на борьбу с коронавирусом, а на этой неделе директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила о готовности МВФ в целом мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в преодолении эпидемии и ее последствий.

"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", — отметила она.

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Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам, в том числе до $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

Известно, что у МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого предоставления кризисного финансирования.

"Мы также получили запросы еще от 20 государств, и будем следить за ними в ближайшие дни", — информировала Георгиева.

Ранее сообщалось, что "Интерпайп" Виктора Пинчука выделяет деньги на борьбу с коронавирусом в Украине. В частности, компания выделила $2 млн на тесты и еще 35 млн грн на антикризисную программу.

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