МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели — Офис президента

В то время как Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с 5,5 млрд долларов до 9,5 млрд долларов, Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Она отметила, что финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет.

"В течение следующей недели-двух мы со своей стороны, как Украина, финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда", — заявила Ковалив.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Собственно, что мы сегодня обсуждаем с МВФ. В первую очередь, это увеличение объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, это то, что эти средства нужны, в первую очередь, в бюджете — там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу", — добавила она.

Ранее сообщалось, что Украина, помимо активного продолжения переговоров об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на 50 млрд долларов механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.