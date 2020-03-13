Пиковая выплата по долгам МВФ: переживет ли гривня пятницу 13-е

Большинство упоминаний Международного валютного фонда в Украине не обходится без горячей дискуссии о том, стоит брать деньги у кредитора или все же лучше отказаться от его помощи раз и навсегда. В пятницу, 13 марта, нам предстоит пережить очередной этап сотрудничества с МВФ — именно на эту дату запланирована одна из двух крупнейших выплат по кредитам фонда в 2020 году.

Корреспонденты Delo.ua выяснили, как сейчас можно сейчас описать отношения между нашей страной и кредитором, а также переживет ли гривня "пиковую" пятницу.

Летопись партнерства с фондом логично начинать с апреля 2014 года, когда была утверждена кредитная программа Stand-by для Украины на $17 млрд. Месяц спустя МВФ перечислил первый транш на сумму $3,19 млрд. Через год, в марте 2015-го, руководство организации поменяло программу Stand-by на EFF (Extended Fund Facility, механизм расширенного кредитования).

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Справка: Суть в том, что Stand-by кредиты выдаются на 1-2 года. Выплачивать их нужно уже через три года после получения и каждый транш нужно вернуть за два года. В свою очередь EFF-программы призваны поддержать страны, которые столкнулись с серьезными проблемами платежного баланса. Кредиты по ним выдаются на более длительный срок (от трех лет). При этом возвращать их надо через четыре с половиной года и процесс этот растягивается на пять лет. В МВФ тогда решили, что такой механизм лучше поможет пережить Украине ее трудности.

Размер новой программы составил $17,5 млрд, а первый транш ($5 млрд) на украинские счета поступил практически сразу. Второй, $1,7 млрд тоже не пришлось долго ждать — деньги перевели 31 июля того же года. Однако вскоре назрел политический кризис, в парламенте фактически развалилась коалиция и украинские реформы, которые были залогом кредитования, забуксовали. Последний раз по программе EFF мы получили деньги в апреле 2017-го, а общая сумма помощи составила $8,4 млрд.

Следующий виток отношений пришелся на октябрь 2018 года, когда Украина и МВФ договорились об очередной программе, но опять же в формате Stand-by. Совет директоров фонда утвердил 14-месячную программу сотрудничества на сумму $3,9 млрд. По ней мы получили только один транш ($1,4 млрд) — в кредитные отношения вмешались сначала плановые президентские выборы, а потом и внеочередные парламентские. Продолжить диалог удалось только в сентябре прошлого года, когда НБУ и МВФ начали работу над новым этапом сотрудничества. В декабре программа была согласована на три года и с суммой помощи в $5,5 млрд.

Однако программу пока так и не утвердил Совет директоров МВФ, а в феврале представитель фонда Джерри Райс подчеркнул — сейчас идет активный диалог, продолжаются конструктивные дискуссии. Правда дату рассмотрения украинского вопроса он так и не смог назвать, ограничившись только основными акцентами. По словам Райса, ими должны стать усиление верховенства права, борьба с коррупцией, повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов, усиление гарантий независимости НБУ и стабильная фискальная политика. В марте политическая ситуация внутри Украины снова вмешалась в диалог страны и кредитора — издание Bloomberg отметило, что переговоры затянулись из-за отставки правительства Алексея Гончарука.

Политолог Руслан Бортник называет нынешнее положение "прагматичным этапом". Он еще раз напоминает — фонд согласовал с предыдущим правительством условия совместной работы и сейчас идет их выполнение. "Особой дружбы и расположения к новому правительству руководство фонда не питает — ждет подтверждения обязательств, которые взял на себя Гончарук и компания. И, соответственно, исходя из этого будет планировать поддержку Украины. Но нет никакого конфликта — это прагматизация. Новое правительство для МВФ не враждебно, но и не понятно. Поэтому Шмыгаль (премьер-министр Денис Шмыгаль — Delo.ua) в одном из первых заявлений начал говорить, что мы обязательно завершим выполнение всех требований МВФ", — считает эксперт.

Глава правительства действительно после назначения сделал несколько заявлений о сотрудничестве с фондом. Во-первых, после телефонного разговора с главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом Шмыгаль подчеркнул — программа расширенного финансирования нужна для поддержки реформы, макроэкономической и финансовой стабильности в стране. Во-вторых, премьер-министр отметил — осталось выполнить всего два требования фонда из восьми и правительство справиться с этим за 2-3 недели. Речь, в частности, идет о принятии закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам и земельной реформе.

В стороне не остался и новый министр финансов Игорь Уманский, который уже успел встретиться с постоянным представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом. По словам украинского чиновника — активное сотрудничество с фондом остается безусловным приоритетом для страны и предложил уже в ближайшее время обсудить дальнейшие планы в штаб-квартире фонда, в Вашингтоне.

Впрочем, член Наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Александр Громыко называет нынешнее отношение МВФ к Украине "настороженным" и тоже связывает это со сменой правительства. "Это понятно, для них это было неожиданно. Плюс грядущий кризис. Все это вызывает обеспокоенность в целом в экономике. А поскольку МВФ просто кредитор, то он тоже обеспокоен возвратом этих денег", — объясняет он.

При этом, по его словам, еще в конце прошлого года или даже в январе эксперт посоветовал бы руководству страны вести себя с МВФ жестко. "Здесь нужно было занять четкую позицию в общении с МВФ. Вплоть до того — не хотите выдавать (кредиты — Delo.ua)? Не надо! Мы проводим налоговую реформу, снижаем налоги с зарплат, заменяем налог на прибыль налогом на выведенный капитал, поддерживаем промышленность и при этом создаём Бюро финансовых расследований, чтобы заставить всех на равных платить налоги. И если МВФ не соглашаются, то и не надо брать кредиты. Но было упущено время. К сожалению, у нас сегодня мировой кризис и мое мнение относительно МВФ уже более мягкое. Сейчас ссориться с ними нельзя, нужно однозначно получать новую программу. Если мы ее не получим ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа — Delo.ua) начнут еще быстрее продаваться, потому что если будет получен четкий сигнал, что МВФ отказал Украине, то понятно что это вызовет панику инвесторов и это приведет к росту курса 30 грн и выше за доллар. Сейчас необходимо договариваться с МВФ, хотя был момент, когда мы нарастили мышцы. У нас и сейчас еще хороший запас, за последние два года достаточно резервов накопили, но если МВФ откажется, это вызовет цепную реакцию у инвесторов, пройдет несколько месяцев и мы поймем — то, что мы накопили, уже растеряли", — резюмирует Громыко..

Во все эти переговорные перипитии вмешивается и график выплат по предыдущим кредитам фонда. Например, 13 марта Украина из бюджета должна выплатить 295,5 миллионов СПЗ (специальная валюта МВФ) или больше $409,5 млн. Это одна из двух крупнейших выплат 2020 года — 11 сентября такую сумму нужно будет выплатить еще раз. В общей сложности, за текущий год Украина только по долгам фонда должна вернуть больше $1,164 млрд.

График выплат по кредитам МВФ на 2020 год. Фото: IMF.org

Правда в Национальном банке считают, что никакой проблемы в этом нет.

"С резервами $26,3 млрд это не проблема. Мы даже за этим не следим. Это функция операционного департамента. Это транзакция, которая даже не требует физических усилий. Это только одна подпись под платежкой, которая не имеет особого значения", — рассказал корреспонденту Delo.ua замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

С Сологубом согласны и эксперты. Например, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак отмечает, что по экономике страны выплата по долгам не ударит — ее самортизируют резервы, только за февраль выросшие на 1,3%.

"Средств на выплату МВФ хватает. В пятницу, 13 марта, стоимость курса продажи доллара США будет не выше 26,4 грн. Отметим, что сдерживать падение гривни будет сам НБУ, который уже два дня выходит с предложением валюты на межбанк. Однако для гривни основным драйвером падения являются именно комментарии МВФ относительно нового транша финансовой поддержки, периода выплат по ранее взятым долговым обязательствам и комментарии по внутренней политической ситуации. Почему это драйверы падения? Так сложилось исторически — спекулянты реагируют на эти события как на неопределенность для валютного рынка. То есть можно ждать, что гривна ускорит падение и в день выплаты, но не только и не столько из-за факта выплат", - объяснил он.

Хотя, по мнению Орыщака, если не будет подписана новая программа, то есть угроза девальвации к 28-29 грн за доллар.

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Аналитик брокерской компании Альпари Максим Пархоменко обращает внимание на тот факт, что все выплаты заранее известны и заложены в бюджет. А значит, деньги на эти цели есть. "Но большинство выплат по долгам планировали рефинансировать выпуском новых долгов в гривне, на более длительный срок за счет эмиссии новых облигаций. Ранее это был реальный сценарий для работы. Теперь, с коронавирусом и сменой правительства, нужно будет или урезать текущие расходы бюджета, откладывая повышение пенсий, госпрограмм, госзаказы или занимать под более высокий процент новые кредиты. Наилучший вариант для государства — согласовать новую программу", - говорит он.

Не сомневаются в том, что Украина сможет безболезненно пройти пиковую выплату президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак и эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. "По большому счету программа сотрудничества с МВФ, которая сейчас обсуждается, рассчитана на привлечение $5-6 млрд, которые должны будут быть перечислены тому же МВФ в течение нескольких лет, ведь мы должны фонду тоже примерно $5-6 млрд. Поэтому речь идет о рефинансировании долга нового. Да и у нас достаточно хорошие резервы НБУ. Так что пока мы сможем пройти не только этот пик выплаты долга, но и ближайшие майские выплаты внешнего долга", - резюмирует Кущ.

Надия Михальчук, Илья Требор специально для Delo.ua