Политика и экономика 30 минут назад

Эксперты Международного валютного фонда посетят Киев — представитель МВФ в Украине

17 февраля этого года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by

Эксперты Международного валютного фонда посетят Киев — представитель МВФ в Украине Эксперты Международного валютного фонда посетят Киев — представитель МВФ в Украине
Фото: Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) направил в Киев группу экспертов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", — говорится в сообщении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

17 февраля этого года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме — 2,8 млрд евро или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш 1 млрд евро (около $1,4 млрд).

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Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти 1,4 млрд евро.

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Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Одним из них является №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

В истории Украины ранее уже были более длительные периоды, когда страна лишь выплачивала МВФ ранее полученные средства с процентами. В частности, в 2002-2007 годах и в 2011-2013 годах. Киев выплатил Фонду соответственно 1,45 млрд евро и 6,43 млрд евро при отсутствии встречного финансирования.

В то же время, в 1994-2001 годах "нетто" поступление средств в Украину от МВФ составило 1,04 млрд евро, в 2008-2010 годах — 8,72 млрд евро, в 2014-2018 годах — 3,92 млрд евро.

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В общей сложности, за годы сотрудничества с Фондом Киев получил SDR22,41 млрд, выплатил 18 млрд евро, из них 2,47 млрд евро составили проценты.

В 2020-2024 годах Украине предстоит выплатить МВФ, согласно данным на сайте Фонда, SDR6,44 млрд, в том числе 0,59 млрд евро процентов. Из этой суммы на этот год приходится 1 млрд евро, на следующий — 1,14 млрд евро.

Напомним, в декабре 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) или около 5,52 млрд долларов. Действие программы рассчитано на 3 года.

Отметим, что предыдущая программа сотрудничества Украины с МВФ, stand-by, рассчитывалась на 14 месяцев. Всего в рамках программы планировалось получение трех траншей кредита на общую сумму 3,9 млрд долларов. Первый транш программы поступил Украине сразу после его подписания. Второй должен был поступить в мае 2019 года, но так и не поступил.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Интерфакс-Украина

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