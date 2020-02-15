Политика и экономика 60 минут назад

Зеленский обсудил с главой МВФ закон о банках и судебную реформу в Украине

Президент назвал отношения Украины с МВФ дружескими

Зеленский обсудил с главой МВФ закон о банках и судебную реформу в Украине Зеленский обсудил с главой МВФ закон о банках и судебную реформу в Украине
Встреча Зеленского с Георгиевой в Мюнхене. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

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"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения — дружеские", — заявил Зеленский.

Ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования.

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Напомним, в январе 2020 года замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что рассмотрение закона о невозврате ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому переносится.

Как сообщалось, Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после выполнения текущей программы финансирования.

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