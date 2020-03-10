Экономика 30 минут назад

Украина откроет рынок земли ради сотрудничества с МВФ — Зеленский

Глава государства пообещал, что земельная реформа и банковский закон будут обязательно приняты

Украина откроет рынок земли ради сотрудничества с МВФ — Зеленский Украина откроет рынок земли ради сотрудничества с МВФ — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Украина выполнит условия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы поддержать доверие международных инвесторов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, сообщает его пресс-служба.

"Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они (представители МВФ, — Delo.ua) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа, — Delo.ua) и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем", — заявил президент.

По словам Зеленского, новый министр финансов Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

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Президент отметил, что продолжается работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

"Не только Офис президента, не только (министр юстиции, — Delo.ua) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов — они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", — сказал Зеленский.

Среди актуальных вопросов так называемого "банковского законопроекта" президент назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

"Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", — заявил Зеленский.

Президент также пообещал, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

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Ранее министр финансов Игорь Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководителей украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне.

Также сообщалось, что Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о рынке сельхозземель 19-20 марта 2020 года, депутатам осталось рассмотреть 720 поправок.

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