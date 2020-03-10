В Кабмине рассказали, когда состоится финальное голосование по земельной реформе

Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о рынке сельхозземель 19-20 марта, депутатам осталось рассмотреть 720 поправок.

Об этом заявил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"Парламенту осталось рассмотреть 720 правок до финального голосования за земельную реформу. Учитывая, что запоминается последнее — речи оппозиции по этим правкам будут пафосными и долгими... После, по закону жанра, должен быть фищический махач и рвение на себе рубашек за святую землю и бедного украинца. На это точно пойдет первая половина четверга. Соотвественно голосование будет или во второй половине 19-го или в пятницу, 20 марта", — отметил Мушак.

Он отметил, что таким образом до земельной реформы остается 10 дней, а текущая и следующая неделя "будут посвящены продвижению земельной свободы и описанию возможностей, а также рисков открытого рынка земли".

Напомним, на момент последнего на сегодня голосования (6 марта) Верховная Рада рассмотрела 3298 правок из 4018 к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В ноябре 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. Во втором чтении документ начали рассматривать 6 февраля 2020 года.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта займет примерно два-три месяца, а финальное голосование может состояться в апреле.