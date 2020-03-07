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АПК 1 час назад

Рада прошла почти 3300 правок из 4018 к законопроекту по рынку земли

Всего нардепы одобрили лишь 2 из более чем 3000 рассмотренных правок

Рада прошла почти 3300 правок из 4018 к законопроекту по рынку земли Рада прошла почти 3300 правок из 4018 к законопроекту по рынку земли
Рынок земли в Украине могут открыть очень скоро. Фото: dengi.informator.ua

Верховная Рада по состоянию на 6 марта 2020 года рассмотрела 3298 правок из 4018 к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Об этом следует из информации на сайте парламента.

Указано, что после окончания перерыва в пятницу народные депутаты продолжили рассмотрение правок, которые касались:

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- запрета до проведения референдума внесения записи в Государственный реестр прав относительно стоимости недвижимого имущества и прав на него или размер платы за пользование недвижимым имуществом по соответствующим договорам;

- внесения стоимости приобретения права на недвижимое имущество или размер платы за пользование недвижимым имуществом (или отметка о безвозмездном пользовании имуществом) в Государственный реестр прав при госрегистрации приобретения прав и тому подобное.

Как отмечается, по результатам голосования 6 марта парламент не поддержал ни одной правки. Всего народные депутаты одобрили лишь 2 из более чем 3000 рассмотренных правок.

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Ожидается, что рассмотрение поправок к земельному законопроекту нардепы продолжат на следующих пленарных заседаниях.

Напомним, в ноябре 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. Во втором чтении документ начали рассматривать 6 февраля 2020 года.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта займет примерно два-три месяца, а финальное голосование может состояться в апреле.

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