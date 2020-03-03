Почти 70% украинцев выступают за референдум по рынку земли и готовы голосовать против

Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 68,9% респондентов. 19,6% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные не определились с ответом. Об этом стало известно по итогам социологического опроса Центра Разумкова.

Более трех четвертей опрошенных (76,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. Не участвовали бы 12,8%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовало бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (64,3% всех опрошенных или 72% тех, кто принял бы участие в референдуме).

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21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% из всех опрошенных), проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Поддержка гражданами продления моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения несколько возросла за последние четыре месяца: в октябре 2019 года за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, а в ноябре 2019 года — 68,3% из тех, кто собирался принять участие в референдуме.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в ноябре 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. Во втором чтении документ начали рассматривать 6 февраля 2020 года.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта займет примерно два-три месяца, а финальное голосование может состояться в апреле.