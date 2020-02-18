Арахамия спрогнозировал, сколько времени будут рассматривать "земельный" законопроект

Рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта займет 2,5 — 3 месяца. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты ... Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то — 2,5-3 месяца работы парламента", — цитирует Арахамию "Укринформ".

По мнению депутата, тысячи поправок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа — за жизнь" и "Батьківщина", являются блокированием работы парламента.

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"Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться — каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?" — сказал Арахамия.

Председатель фракции "Слуга народа" добавил, что дополнительные пленарные дни Верховной Рады — один из инструментов для ускорения рассмотрения поправок, который сейчас рассматривается.

"Дополнительные пленарные дни — один из инструментов, которые могут ускорить ... Мы еще не решили, потому что думаем, что тогда будет новая серия манипуляций относительно того, что мы ускоряем процесс искусственным образом, и так далее", — отметил Арахамия.

Напомним, 7 февраля 2020 года Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли на следующее пленарное заседание.

А 6 февраля 2020 года в Киеве аграрии и активисты вышли под стены Офиса президента с призывом к Владимиру Зеленскому встретиться с аграриями и прислушаться к их требованиям по внедрению рынка земли.