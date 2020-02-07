Политика вчера, 16:33

Рада отложила рассмотрение закона о рынке земли

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что Рада выйдет на голосование "земельного" закона в середине апреля

Рада отложила рассмотрение закона о рынке земли Рада отложила рассмотрение закона о рынке земли
Заседание Верховной Рады. Фото: 112.ua

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли на следующее пленарное заседание, пройдя по состоянию на 7 февраля только 216 правок из 4018.

Об этом в пятницу сообщает издание "Сегодня".

Указано, что после часа вопросов к правительству народные избранники продолжили рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, в частности, поправки о внесении изменений в статью 130 "Приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения" Земельного кодекса.

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Потом был объявлен перерыв на 30 минут, а после него снова взялись за законопроект. Все правки, которые рассматривались, были отклонены. Они касались внесения изменений в статью 130.

"В общем, нардепы закончили на 216-й правке из 4018, после чего прекратили их рассмотрение, перенеся это дело на следующее пленарное заседание", — говорится в сообщении.

Отметим, что в пленарном режиме депутаты теперь будут заседать 18 февраля.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии изданию рассказывал, когда проголосуют за рынок земли. По его словам, президент во время встречи со "слугами народа" даже не настаивал на быстром принятии закона.

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В свою очередь глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Архамия прогнозирует, что Рада выйдет на голосование "земельного" закона в середине апреля 2020 года.

"Я думаю, что окончательное голосование состоится в апреле. То есть, если мы будем двигаться в таком же темпе, как сейчас, это (принятие закона) произойдет где-то 16-17 апреля", — заявил Арахамия журналистам на брифинге в ВР.

Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему — многие политические силы против принятия земельной реформы.

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Ранее сообщалось, что 6 февраля в Киеве аграрии и активисты вышли под стены Офиса президента с призывом к Владимиру Зеленскому встретиться с аграриями и прислушаться к их требованиям по внедрению рынка земли.

В конце 2019 года законопроект об открытии рынка сельхозземель был принят в первом чтении и сейчас чиновники и нардепы надеются принять его в целом.

Также в 2019 году противники продажи земли перекрывали движение на центральных улицах Киева — Грушевского и Шелковичной. Наиболее мастабшные акции прошли в Киеве 17 декабря 2019 года. Тогда протестовавшие под Радой (несколько тысяч человек — Delo.ua) оставили после себя на улице Грушевского много разбросанного мусора и битую брусчатку, которая была выломана на тротуаре улицы Грушевского и площади перед входом в парламент.

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