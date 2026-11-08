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"АрселорМиттал Кривой Рог" будет распродавать складские запасы, чтобы оплачивать охрану предприятия
ArcelorMittal планирует минимизировать затраты на содержание остановленного металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". Для покрытия текущих потребностей компании компания будет распродавать имеющиеся складские запасы металлопродукции, а в дальнейшем издержки обязаны практически ограничиться охраной местности.
Как сообщает Dilo, об этом пишет UAprom, со ссылкой на сообщения финансового директора ArcelorMittal Дженьюино Кристино.
По его словам, сейчас компания находится в процессе остановки украинского предприятия и не ожидает значительную потребность в дополнительном финансировании для его содержания.
"Мы, безусловно, будем распродавать имеющиеся складские запасы, что позволит покрывать потребности комбината в течение длительного времени. После этого, по нашим прогнозам, затраты будут минимальными - только на обеспечение охраны территории", - отметил Кристино.
Он добавил, что компания стремится сохранить предприятие в состоянии, которое позволит в будущем возобновить его деятельность.
Финансовый директор ArcelorMittal также заявил, что компания не ожидает существенного влияния остановки "АрселорМиттал Кривой Рог" на европейский рынок стали.
По его словам, производственные мощности в Украине уже существенно сократились из-за войны войны, а сам комбинат фактически не поставлял значительные объемы продукции на европейский рынок.
Кристино также обратил внимание на действие страновых тарифных квот на беспошлинные поставки металлопродукции в ЕС.
Остановка комбината уже стоила группе более $1 млрд.
В третьем квартале 2026 года ArcelorMittal получила чистый убыток в размере $391 млн. В его структуре компания отразила $852 млн обесценивания активов и еще $293 млн чрезвычайных затрат, связанных с остановкой "АрселорМиттал Кривой Рог".
Напомним, остановка "АрселорМиттал Кривой Рог" уже стоила материнской компании более $1,1 млрд. Предприятие начали переводить в режим холодной остановки после серии российских ракетных атак, из-за которых ArcelorMittal заявила о невозможности безопасно и стабильно возобновить производство.