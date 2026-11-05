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Торговые барьеры ЕС работают: квартальная прибыль ArcelorMittal превысила $2 млрд

ArcelorMittal
Квартальная прибыль ArcelorMittal превысила $2 млрд / Shutterstock

Прибыли крупнейшего европейского производителя стали ArcelorMittal SA в третьем квартале оказались выше ожиданий аналитиков, что свидетельствует о первых положительных последствиях усиления торговых ограничений со стороны Европейского Союза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Показатель прибыли к вычету процентов, налогов и амортизации (EBITDA) корпорации составил 2,02 миллиарда долларов. Хотя это несколько меньше по сравнению с 2,06 миллиарда долларов в предыдущем квартале, результат превзошел консенсус-прогноз экспертов, ожидавших 1,89 миллиарда долларов.

Эти результаты стали первым отчетом после вступления в силу 1 июля значительных ограничений Евросоюза на ввоз импортной стали. Тогда ЕС сократил объемы беспошлинных квот и вдвое повысил пошлину на сверхквотные поставки – до 50%. Такие протекционистские мероприятия усилили позиции местных заводов в ценообразовании, усложнив импорт дешевой продукции в регион, на который приходится около половины всех продаж металла ArcelorMittal.

Запуск доменных печей и вызовы на рынке

На фоне защитных шагов Брюсселя ArcelorMittal начала возвращать к работе ранее законсервированные мощности для увеличения присутствия в Европе, возобновив работу доменных печей во Франции, Польше и Испании. В то же время, аналитики банка UBS Group AG отмечают, что для полного отражения эффекта от новой торговой политики в финансовых отчетах компаний понадобится определенное время.

Генеральный директор компании Адитья Миттал отметил поддержку со стороны европейской политики, заявив, что она будет способствовать более высокой загрузке производственных мощностей и прибыльности бизнеса в долгосрочной перспективе. По его словам, повышение цен на европейском рынке постепенно компенсирует негативное влияние подорожания энергоносителей.

Ранее введение защитных пошлин в США, Индии и Латинской Америке вызвало страх, что излишки дешевой китайской стали затопят рынок ЕС. Однако повышение тарифов сняло напряжение, пока официальный Пекин постепенно берется за сокращение избыточных мощностей в своем секторе, объем которого приближается к 1 миллиарду тонн стали в год.

Кроме того, по оценкам аналитиков Citigroup Inc, производитель может извлечь дополнительную выгоду в случае ослабления действия таможенных ограничений между США и Канадой, поскольку концерн имеет мощности с обеих сторон границы.

Напомним, ранее сообщалось, что ArcelorMittal продает свой бизнес в ЮАР государству за $610 млн для спасения от закрытия. Крупнейший финансовый институт развития Южно-Африканской Республики — государственный Industrial Development Corp. (IDC) – достигла предварительной договоренности с гигантом ArcelorMittal SA о поглощении его южноафриканского подразделения.

Автор:
Максим Кольц

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