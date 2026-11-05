Shein вкладывает €500 млн в хаб в Польше: как изменится доставка товаров в Европе после новых пошлин

Китайский интернет-магазин одежды Shein инвестирует 500 млн евро ($562 млн) в расширение склада в Польше. Это позволит ускорить доставку товаров по Европе и подстроиться под новые жесткие правила ЕС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

ЕС усилил давление на китайский ритейл

Масштабные инвестиции стали вынужденным ответным шагом на новые таможенные правила Евросоюза. Чтобы сдержать недобросовестную конкуренцию со стороны маркетплейсов типа Shein, Temu и AliExpress, ЕС в июле ввел сбор в размере 3 евро для посылок стоимостью до 150 евро, а с 1 ноября повысил его еще на 2 евро.

Новые пошлины уже больно ударили по бизнесу Shein: во втором квартале продажи ритейлера в Европе упали, а чистая прибыль компании сократилась на 67%.

10 тысяч работников и 48-часовая доставка

Ключевым элементом новой стратегии станет существенное развитие площадки вблизи польского Вроцлава. К концу 2026 года штат работников там вырастет до более чем 10 000 человек, а работу складов будут обеспечивать 6500 автономных роботов.

"Благодаря этим инвестициям мы строим более эффективные, гибкие и устойчивые европейские операции", - отметил глобальный руководитель по связям с общественностью Shein Леонард Лин.

Благодаря расширению хаба покупатели на отдельных европейских рынках смогут получать заказы со складов в Польше только в течение 48 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз ввел новую таможенную пошлину в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, ранее освобождавшиеся от налогообложения по правилу de minimis, для сдерживания наплыва дешевой продукции из Китая.