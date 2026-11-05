UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Молока меньше, но производить его выгоднее: как изменился рынок в октябре

молоко
Молока меньше, но производить его выгоднее / Depositphotos

В октябре закупочные цены на сырое молоко в Украине выросли на 6%, а операционная маржа его производства выросла сразу на 30 процентных пунктов. В то же время, общий объем производства молока за девять месяцев сократился на 13,2% — до 4,6 млн тонн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

Средневзвешенная закупочная цена молока от сельскохозяйственных предприятий в октябре составила 16,4 грн/кг без НДС. За месяц она выросла на 0,9 грн, или примерно на 6%, однако оставалась на 7% ниже, чем в прошлом.

Молоко от хозяйств населения закупали в среднем по 11,2 грн/кг без НДС — на 4,2% дороже, чем в сентябре, но на 4,3% дешевле в годовом исчислении.

В конце октября закупочные цены для сельхозпредприятий преимущественно находились в пределах 16–17 грн/кг, а для хозяйств населения – 10–12 грн/кг.

Рост цен поддержал более активный внешний спрос на молочные протеины. Дополнительный спрос возник и внутри Украины из-за необходимости замещать продукцию, уничтоженную в результате российских атак.

Рентабельность производства резко возросла

Одновременно с ростом закупочных цен снизилась стоимость концентрированных кормов. В результате, расчетная операционная маржа производства сырого молока в октябре увеличилась на 30 процентных пунктов.

Это на 16 п.п. больше, чем в сентябре, и на 4 п.п. выше показателя октября 2025г.

Удешевлению кормов способствует ограниченный экспорт зерновых из-за проблем с работой глубоководных портов, что увеличивает предложение на внутреннем рынке.

В то же время для переработчиков более дорогое сырье создает противоположный эффект. Инфагро ранее предупреждало, что дальнейший рост закупочных цен может сдерживать рентабельность переработки и подталкивать вверх розничные цены на молочную продукцию.

Производство молока упало на 13,2%

За январь-сентябрь в Украине произвели 4,6 млн. тонн сырого молока - на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основное падение пришлось на хозяйства населения, где производство сократилось на 27%. Зато сельскохозяйственные предприятия за девять месяцев увеличили объемы на 3,9%.

Однако в сентябре ситуация ухудшилась и в промышленном секторе: производство молока на предприятиях сократилось на 4,4% из года в год — впервые с ноября 2023 года. Худшую динамику зафиксировали в Харьковской области, где объемы упали на 64%.

Сокращается и поголовье. На 1 октября в Украине насчитывалось 915,4 тыс. коров — на 18,4% меньше, чем год назад. При этом в сельхозпредприятиях количество коров, напротив, увеличилось на 1,3%.

Переработчики получают больше молока

Несмотря на всеобщее падение производства, за девять месяцев на переработку направили 2,5 млн тонн молока — на 3,8% больше, чем в прошлом. Это около 55% всего производимого в Украине молока.

В Инфагро обращают внимание, что статистика переработки не полностью согласуется с динамикой производства сырья, поэтому между показателями есть определенное расхождение.

Напомним, еще по итогам восьми месяцев производство молока в Украине сократилось на 13% - до 4,1 млн тонн. Тогда промышленные фермы увеличивали производство на 5%, в то время как хозяйства населения сократили его на 27%. Одновременно менялась география молочного производства: быстрее всего промышленные надои росли в западных областях.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности