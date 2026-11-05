Молока меньше, но производить его выгоднее: как изменился рынок в октябре

В октябре закупочные цены на сырое молоко в Украине выросли на 6%, а операционная маржа его производства выросла сразу на 30 процентных пунктов. В то же время, общий объем производства молока за девять месяцев сократился на 13,2% — до 4,6 млн тонн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

Средневзвешенная закупочная цена молока от сельскохозяйственных предприятий в октябре составила 16,4 грн/кг без НДС. За месяц она выросла на 0,9 грн, или примерно на 6%, однако оставалась на 7% ниже, чем в прошлом.

Молоко от хозяйств населения закупали в среднем по 11,2 грн/кг без НДС — на 4,2% дороже, чем в сентябре, но на 4,3% дешевле в годовом исчислении.

В конце октября закупочные цены для сельхозпредприятий преимущественно находились в пределах 16–17 грн/кг, а для хозяйств населения – 10–12 грн/кг.

Рост цен поддержал более активный внешний спрос на молочные протеины. Дополнительный спрос возник и внутри Украины из-за необходимости замещать продукцию, уничтоженную в результате российских атак.

Рентабельность производства резко возросла

Одновременно с ростом закупочных цен снизилась стоимость концентрированных кормов. В результате, расчетная операционная маржа производства сырого молока в октябре увеличилась на 30 процентных пунктов.

Это на 16 п.п. больше, чем в сентябре, и на 4 п.п. выше показателя октября 2025г.

Удешевлению кормов способствует ограниченный экспорт зерновых из-за проблем с работой глубоководных портов, что увеличивает предложение на внутреннем рынке.

В то же время для переработчиков более дорогое сырье создает противоположный эффект. Инфагро ранее предупреждало, что дальнейший рост закупочных цен может сдерживать рентабельность переработки и подталкивать вверх розничные цены на молочную продукцию.

Производство молока упало на 13,2%

За январь-сентябрь в Украине произвели 4,6 млн. тонн сырого молока - на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основное падение пришлось на хозяйства населения, где производство сократилось на 27%. Зато сельскохозяйственные предприятия за девять месяцев увеличили объемы на 3,9%.

Однако в сентябре ситуация ухудшилась и в промышленном секторе: производство молока на предприятиях сократилось на 4,4% из года в год — впервые с ноября 2023 года. Худшую динамику зафиксировали в Харьковской области, где объемы упали на 64%.

Сокращается и поголовье. На 1 октября в Украине насчитывалось 915,4 тыс. коров — на 18,4% меньше, чем год назад. При этом в сельхозпредприятиях количество коров, напротив, увеличилось на 1,3%.

Переработчики получают больше молока

Несмотря на всеобщее падение производства, за девять месяцев на переработку направили 2,5 млн тонн молока — на 3,8% больше, чем в прошлом. Это около 55% всего производимого в Украине молока.

В Инфагро обращают внимание, что статистика переработки не полностью согласуется с динамикой производства сырья, поэтому между показателями есть определенное расхождение.

Напомним, еще по итогам восьми месяцев производство молока в Украине сократилось на 13% - до 4,1 млн тонн. Тогда промышленные фермы увеличивали производство на 5%, в то время как хозяйства населения сократили его на 27%. Одновременно менялась география молочного производства: быстрее всего промышленные надои росли в западных областях.