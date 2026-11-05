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Бизнес получит новую защиту ноу-хау и коммерческих тайн: правительство одобрило пакет законов

Бизнес получит новую защиту ноу-хау и коммерческих тайн
Бизнес получит новую защиту ноу-хау и коммерческих тайн

Кабинет министров одобрил пакет законопроектов, который должен ужесточить защиту нераскрытых ноу-хау и коммерческих тайн. Новые правила будут определять, что считается незаконным получением или использованием такой информации, и дадут бизнесу более четкие механизмы защиты своих прав.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Документы были разработаны в рамках евроинтеграционных обязательств Украины и для внедрения Директивы ЕС №2016/943 о защите нераскрытых ноу-хау и коммерческой информации.

Законопроекты определяют, в каких случаях получение, использование или раскрытие коммерческой тайны законно, а в каких — нарушение.

Также предусмотрены механизмы защиты такой информации в ходе судебных процессов. В частности, речь идет об обеспечении конфиденциальности, временных и мерах пресечения, обеспечении иска, а также возможности требовать возмещения нанесенного ущерба.

Отдельно предлагается изменить статус коммерческой тайны и исключить из перечня объектов права интеллектуальной собственности. При этом для нее будет действовать отдельный механизм правовой защиты в соответствии с европейскими правилами.

В правительстве ожидают, что новые нормы усилят защиту бизнеса от незаконного использования конфиденциальной информации, будут способствовать развитию инноваций и честной конкуренции, а также сделают украинские правила более понятными иностранным инвесторам.

Напомним, Украина также готовится к европейской системе патентования. Минэкономики утвердило дорожную карту присоединения к Европейской патентной конвенции на 2026-2027 годы, что должно упростить украинским компаниям и изобретателям защиту своих разработок в более чем 40 странах.

Автор:
Татьяна Гойденко

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