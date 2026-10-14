Украина готовится к европейской системе патентования: что изменится для изобретателей и бизнеса

Минэкономики утвердило дорожную карту присоединения Украины к Европейской патентной конвенции на 2026-2027 годы. После присоединения украинские заявители смогут использовать европейскую процедуру патентования для защиты изобретений в более чем 40 странах.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Что предполагает дорожная карта

План охватывает пять направлений:

подготовку аналитической базы;

изменения в правовые и процедурные правила;

обучение ответственных специалистов;

подготовку патентных поверенных и других представителей профессионального сообщества;

информационную кампанию.

Присоединение к конвенции должно упростить оформление патентной защиты за границей и уменьшить связанные с этим административные и финансовые расходы. Также это один из шагов в рамках адаптации украинского законодательства к правилам ЕС.

Как будут патентовать изобретения

После присоединения к конвенции, украинские изобретатели и компании смогут подавать заявки через Европейское патентное ведомство. В то же время, сохранится возможность национального и международного патентования. Выбор будет зависеть от рынков, на которых планируется защищать изобретение, бюджет, сроки и особенности технологии.

Национальная процедура будет оставаться доступной, в частности, для изобретений, в отношении которых действуют требования безопасности, режим секретности или экспортный контроль.

Отдельное направление – защита оборонных технологий и разработок двойного назначения. Патентная охрана таких изобретений может помочь привлекать инвестиции, развивать международное технологическое сотрудничество и выходить на зарубежные рынки.

Проект дорожной карты Минэкономики и Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций ( УКРНОИВИ) обсудили в марте 2026 года с участием более 120 представителей власти, судебного, научного и образовательного сообщества, бизнеса и патентных поверенных. При подготовке документа также были учтены рекомендации Европейского патентного ведомства и опыт других стран.

Ранее сообщалось, что украинские патенты, торговые марки и другие объекты интеллектуальной собственности будут интегрированы в международные базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.