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Украина готовится к европейской системе патентования: что изменится для изобретателей и бизнеса

документы, мужчина
Минэкономики утвердило Дорожную карту присоединения к Европейской патентной конвенции / Freepik

Минэкономики утвердило дорожную карту присоединения Украины к Европейской патентной конвенции на 2026-2027 годы. После присоединения украинские заявители смогут использовать европейскую процедуру патентования для защиты изобретений в более чем 40 странах.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Что предполагает дорожная карта

План охватывает пять направлений:

  • подготовку аналитической базы;
  • изменения в правовые и процедурные правила;
  • обучение ответственных специалистов;
  • подготовку патентных поверенных и других представителей профессионального сообщества;
  • информационную кампанию.

Присоединение к конвенции должно упростить оформление патентной защиты за границей и уменьшить связанные с этим административные и финансовые расходы. Также это один из шагов в рамках адаптации украинского законодательства к правилам ЕС.

Как будут патентовать изобретения

После присоединения к конвенции, украинские изобретатели и компании смогут подавать заявки через Европейское патентное ведомство. В то же время, сохранится возможность национального и международного патентования. Выбор будет зависеть от рынков, на которых планируется защищать изобретение, бюджет, сроки и особенности технологии.

Национальная процедура будет оставаться доступной, в частности, для изобретений, в отношении которых действуют требования безопасности, режим секретности или экспортный контроль.

Отдельное направление – защита оборонных технологий и разработок двойного назначения. Патентная охрана таких изобретений может помочь привлекать инвестиции, развивать международное технологическое сотрудничество и выходить на зарубежные рынки.

Проект дорожной карты Минэкономики и Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций ( УКРНОИВИ) обсудили в марте 2026 года с участием более 120 представителей власти, судебного, научного и образовательного сообщества, бизнеса и патентных поверенных. При подготовке документа также были учтены рекомендации Европейского патентного ведомства и опыт других стран.

Ранее сообщалось, что украинские патенты, торговые марки и другие объекты интеллектуальной собственности будут интегрированы в международные базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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