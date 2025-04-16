Рада запретила продолжать действие патентов на лекарства в условиях войны

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №9383, которым отменено продление действия патентов на лекарственные средства на период военного положения. Соответствующее решение было поддержано 236 народными депутатами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

О законопроекте

Напомним, 25 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий отмену продления срока действия патентов на лекарственные средства во время войны. Этот закон является одной из мер по снижению цен на лекарства.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон №2174-IX, принятый после начала полномасштабной войны, автоматически продлил действие почти всех патентов на изобретения, в том числе тех, срок действия которых завершился во время военного положения и не подлежал восстановлению.

Это позволило отдельным правообладателям, в частности в фармацевтическом секторе, усиливать монопольное положение, что привело к отсутствию конкуренции и сохранению высоких цен на лекарства.

По мнению авторов законопроекта, такая ситуация тормозит экономическое развитие и ограничивает доступ на рынок генерических, в частности, украинских препаратов. Новым законом действие предыдущего документа отменено.

Снижение цен на лекарства

С начала апреля украинцы смогут покупать лекарства по более низким ценам. В среднем речь идет о 222 препаратах, а средний размер скидки составит 17%.

Напомним, первый этап понижения цен на лекарства стартовал 1 марта.

12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение по ценам на лекарства для их удешевления. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".

Планировалось ограничить максимальную торговую наценку для аптек – не более 35% безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Также фармкомпании обязались снизить цены на наиболее популярные препараты на 30%.