Правительство расширяет программу "Доступні ліки": какие лекарства добавили

Правительство Украины приняло решение о масштабном расширении программы государственной реимбурсации "Доступні ліки". Соответствующие изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2025 году утверждены во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны по улучшению доступа украинцев к лекарственным средствам.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Уже с августа 2025 года в список программы будет добавлен ряд новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Среди них – лекарства на основе индапамида и торасемида, помогающие контролировать артериальное давление и уменьшать отеки, а также метилдопа – препарат, назначаемый при гипертензии, в частности у беременных.

Также реимбурсация распространится на препараты с двухвалентным железом и фолиевой кислотой, необходимые для лечения анемии в период беременности и послеродового периода.

Какие препараты пополнят программу

С октября 2025 года программу пополнят и препараты для лечения онкологических заболеваний, в частности экземестан, летрозол и тамоксифен, которые используются для гормональной терапии при раке молочной железы.

Программа "Доступні ліки" предусматривает предоставление пациентам безвозмездных или частично оплачиваемых лекарственных средств по электронному рецепту более чем в 16 тысячах аптек, участвующих в инициативе.

Финансирование осуществляется Национальной службой здоровья Украины. С начала ее действия более 5 миллионов украинцев уже воспользовались программой, получив более 76 миллионов рецептов.

2025 год станет рекордным по масштабу расширения программы: в государственном бюджете на нее предусмотрено более 6 миллиардов гривен.

В перечень будут добавлены более 30 новых действующих веществ, в том числе комбинированные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, средства для лечения ревматологических, эндокринных (в том числе гипотиреоза), неврологических, офтальмологических и инфекционных заболеваний у детей.

С июля 2025 года все аптеки в Украине будут обязаны присоединиться к программе, которая позволит украинцам получать лекарства в любой аптеке, а не только в медучреждениях, как это было раньше.

Также программу "Доступні ліки" масштабировали на все аптеки страны.