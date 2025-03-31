В Украине снизят цены еще на 116 лекарств, средняя скидка – 17%

С начала апреля украинцы смогут покупать лекарства по более низким ценам. Так, стоимость 116 медицинских препаратов снизится на 5-52%, а средний уровень скидки составит 17%.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

О ценах на лекарства

Глава Минздрава Украины сообщил, что стоимость лекарства снизится в пределах от 5% до 52%.

Он также подчеркнул, что удешевление коснется как популярных, так и дорогих препаратов, что сделает их более доступными для пациентов.

В частности, на 5% подешевеет один из самых дорогих препаратов, что сделает скидку ощутимой.

"В среднем речь идет о 222 препаратах, а средний размер скидки составит 17%", – отметил Ляшко.

Также Ляшко анонсировал шаги, способствующие снижению цен на лекарства для конечного потребителя:

Внедрение референтного ценообразования.

Запрет маркетинговых платежей.

Сравнение стоимости лекарства с девятью странами ЕС-соседями.

Ограничение регистрации лекарственных средств, если цена в Украине превышает уровень в странах для сравнения.

" Украина сравнивает цены на лекарства с 9 странами соседями ЕС. И мы не позволим производителям и поставщикам зарегистрировать лекарственное средство, если они собираются продавать его дороже, чем в тех странах, с которыми мы сравниваем цены", — подчеркнул Ляшко.

По его словам, эти меры помогут сделать медикаменты более доступными для украинцев и гарантировать справедливую ценовую политику на фармацевтическом рынке.

Снижение цен на лекарства

Напомним, первый этап понижения цен на лекарства стартовал 1 марта.

12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение по ценам на лекарства для их удешевления. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".

Планировалось ограничить максимальную торговую наценку для аптек – не более 35% безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Также фармкомпании обязались снизить цены на наиболее популярные препараты на 30%.

Ранее Зеленский заявлял о необходимости конкретных решений для большей доступности цен на лекарства для украинцев в аптеках. В случае отсутствия таковых – он пообещал кадровые решения.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка.