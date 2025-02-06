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Зеленский требует снизить цены на лекарства в аптеках

аптека
Фото: Freepik

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости конкретных решений для большей доступности цен на лекарства для украинцев в аптеках. В случае отсутствия таковых – он пообещал кадровые решения.

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении.

"Нужно поддержать финансовую устойчивость каждой украинской семьи, всех наших граждан. Во многом это касается ценовых вопросов, в частности на жизненно важные вещи, такие как лекарства. То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо. И это ответственность правительства, конкретно — министра здравоохранения, Антимонопольного комитета, — сказал я. президент.

По его словам, нужны конкретные решения, которые позволят сделать более доступной защиту здоровья граждан.

"Если решений для доступности лекарства не будет, будут кадровые решения", — резюмировал Зеленский.

Заметим, что по итогам 2024 года аптечные продажи лекарственных средств в 2024 году составили 151 млрд грн, что на 10,83% больше, чем годом ранее, однако в натуральном выражении аптечные продажи лекарств сократились на 5,64% — до 810,155 млн упаковок.

С 1 января 2025 года в Украине возобновили государственный контроль за качеством лекарственных средств, а также соблюдением лицензионных условий по производству, торговле и импорту лекарственных средств.

Все о программе "Доступные лекарства"

В Украине действует правительственная программа "Доступное лекарство", благодаря которой украинцы могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой.

Для этого нужно иметь электронный рецепт на лекарства, входящие в программу, и обратиться в аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья Украины.

Перечень участвующих в программе лекарственных средств можно найти в Реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, на сайте Министерства здравоохранения http://www.moz.gov.ua .

Недавно в него включили 30 новых препаратов и добавили возможность за средства "Зимової єПідтримки" приобрести лекарства украинского производства.

Автор:
Светлана Манько