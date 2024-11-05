В Украине восстанавливают госконтроль за качеством лекарств

С 1 января возобновляется государственный контроль качества лекарственных средств, а также соблюдением лицензионных условий по производству, торговле и импорту лекарственных средств.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство внесло изменения в постановление КМУ «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».

Как пояснил Мельничук, документом предусмотрено возобновление с 1 января 2025 года осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства о качестве лекарственных средств, лицензионных условиях производства хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу I перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, разработка, производство, изготовление, хранение, перевозка, приобретение, реализации (отпуска), ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, использование, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в указанный перечень, и лицензионных условий производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорт лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов).

Заметим, фармацевтический рынок Украины демонстрирует значительный рост в первом полугодии 2024 года, несмотря на целый ряд вызовов. Да, продажи выросли на 19% в денежном выражении, хотя в натуральном показателе увеличение составило лишь 3%.

По прогнозам экспертов, к концу 2024 года фармрынок Украины может вырасти на 18,6% в денежном выражении и на 2% в натуральном.