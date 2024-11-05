НБУ курс:

USD

41,40

+0,11

EUR

45,14

+0,17

Наличный курс:

USD

41,65

41,59

EUR

45,45

45,30

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Здоровье
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине восстанавливают госконтроль за качеством лекарств

таблетки
Фото: Freepik

С 1 января возобновляется государственный контроль качества лекарственных средств, а также соблюдением лицензионных условий по производству, торговле и импорту лекарственных средств.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство внесло изменения в постановление КМУ «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».

Как пояснил Мельничук, документом предусмотрено возобновление с 1 января 2025 года осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства о качестве лекарственных средств, лицензионных условиях производства хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу I перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, разработка, производство, изготовление, хранение, перевозка, приобретение, реализации (отпуска), ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, использование, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в указанный перечень, и лицензионных условий производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорт лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов).

Заметим,   фармацевтический рынок Украины демонстрирует значительный рост   в первом полугодии 2024 года, несмотря на целый ряд вызовов. Да, продажи выросли на 19% в денежном выражении, хотя в натуральном показателе увеличение составило лишь 3%.

По прогнозам экспертов, к концу 2024 года фармрынок Украины может вырасти на 18,6% в денежном выражении и на 2% в натуральном.

Автор:
Светлана Манько