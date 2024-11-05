В Україні відновлюють держконтроль за якістю ліків

З 1 січня відновлюється державний контроль за якістю лікарських засобів, а також дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд вніс зміни до постанови КМУ «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

Як пояснив Мельничук, документом передбачено відновлення з 1 січня 2025 року здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Зауважимо, фармацевтичний ринок України демонструє значне зростання у першому півріччі 2024 року, незважаючи на низку викликів. Так, продажі зросли на 19% у грошовому вираженні, хоча в натуральному показнику збільшення склало лише 3%.

За прогнозами експертів, до кінця 2024 року фармринок України може зрости на 18,6% у грошовому вираженні та на 2% у натуральному.