У першому півріччі 2024 року фармацевтичний ринок України зріс на 19%: які препарати в топі

Фармацевтичний ринок України демонструє значне зростання у першому півріччі 2024 року, незважаючи на низку викликів. За словами регіонального директора фармкомпанії Acino Євгена Заїки, продажі зросли на 19% у грошовому вираженні, хоча в натуральному показнику збільшення склало лише 3%.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Однією з ключових тенденцій стало зростання частки дорогих лікарських засобів, які склали 87,7% продажів у грошовому еквіваленті, але лише 52,4% у кількості упаковок. Також спостерігається підвищений попит на антипсихотики, антидепресанти та заспокійливі препарати.

Заїка зазначив, що ринок стикається з низкою проблем, включаючи зростання собівартості виробництва через збільшення витрат на персонал та сировину, а також кадровий дефіцит, особливо серед водіїв, що впливає на логістику. Крім того, триває консолідація аптечного ринку, і мережі активно розвивають власні торгові марки.

Коментуючи роботу в умовах дефіциту і відключень електроенергії, Заїка відзначив, що компанія інвестувала $0,5 млн у генератори, що дозволяють заводу працювати під час відключень електроенергії.

Незважаючи на ці виклики, Заїка прогнозує, що до кінця 2024 року фармринок України може зрости на 18,6% у грошовому вираженні та на 2% у натуральному.

Додамо, що аптечні продажі в Україні за січень-травень 2024 року зросли на 13,87% у грошовому виразі (порівняно з аналогічним періодом 2023 року), досягнувши 80,159 млрд грн. Однак, у натуральному виразі продажі скоротилися на 4,2%, склавши 491,363 млн упаковок.

Зауважимо, що найбільшу динаміку в грошовому виразі продемонстрували аптечні продажі лікувальної косметики, які зросли на 20,72%, до майже 2,035 млрд грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com