В первом полугодии 2024 года фармацевтический рынок Украины вырос на 19%: какие препараты в топе

Фармацевтический рынок Украины демонстрирует значительный рост в первом полугодии 2024 года, несмотря на целый ряд вызовов. По словам регионального директора фармкомпании Acino Евгения Заики, продажи выросли на 19% в денежном выражении, хотя в натуральном показателе увеличение составило всего 3%.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Одной из ключевых тенденций явился рост доли дорогостоящих лекарственных средств, которые составили 87,7% продаж в денежном эквиваленте, но лишь 52,4% в количестве упаковок. Также наблюдается повышенный спрос на антипсихотики, антидепрессанты и успокаивающие препараты.

Заика отметил, что рынок сталкивается с рядом проблем, включая рост себестоимости производства из-за увеличения затрат на персонал и сырье, а также кадровый дефицит, особенно среди водителей, влияющих на логистику. Кроме того, продолжается консолидация аптечного рынка и сети активно развивают собственные торговые марки.

Комментируя работу в условиях дефицита и отключений электроэнергии, Заика отметил, что компания инвестировала $0,5 млн в генераторы, позволяющие заводу работать при отключениях электроэнергии.

Несмотря на эти вызовы, Заика прогнозирует, что к концу 2024 года фармрынок Украины может вырасти на 18,6% в денежном выражении и на 2% в натуральном.

Добавим, что аптечные продажи в Украине за январь-май 2024 выросли на 13,87% в денежном выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), достигнув 80,159 млрд грн. Однако в натуральном выражении продажи сократились на 4,2%, составив 491,363 млн упаковок.

Заметим, что наибольшую динамику в денежном выражении продемонстрировали выросшие на 20,72% аптечные продажи лечебной косметики до почти 2,035 млрд грн.

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