В Украине усилят контроль за производством и оборотом пищевых добавок

Правительство разработало законопроект, который после принятия Верховной Радой устранит пробелы в законодательстве по контролю за производством и оборотом пищевых дополнителей (диетических добавок). Это одно из требований интеграции украинского законодательства в законодательство Европейского Союза.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 28 июня правительство поддержало важный законопроект, цель которого — обезопасить граждан.

Чудодейственное лекарство

"Биологически активные добавки — это не чудодейственное лекарство против всех болезней. Их назначение вспомогательным. Соответственно, есть значительные отличия регулирования их обращения от обращения лекарственных средств", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что в настоящее время есть нередкие случаи, когда под видом БАДов регистрируются лекарственные средства. Это вводит в заблуждение потребителя и несет риски для здоровья людей.

"Поэтому должны устранить существующие законодательные пробелы, чтобы регистрация и обращение и лекарственные средства, проходящие клинические испытания и имеющие доказанную эффективность, и биологически активных добавок, которые такой подтвержденной эффективности не имеют, были четко урегулированы и никакие манипуляции не были возможны. другой препарат, человек должен четко понимать, что именно он покупает", - подчеркнул Ляшко.

Лекарственные средства реализуют под видом пищевых добавок

Несмотря на то, что законодательство регулирует оборот пищевых дополнителей на рынке Украины, система государственного контроля требует совершенствования.

Из-за имеющихся пробелов недобросовестные субъекты хозяйствования допускают злоупотребления, в частности не осуществляют регистрацию лекарственных средств и реализуют их под видом пищевых дополнителей (диетических добавок).

Среди нарушений, представляющих угрозу здоровью, могут быть:

наличие в пищевых дополнителях активных фармацевтических ингредиентов, в том числе рецептурных, которые можно использовать исключительно для изготовления лекарственных средств;

отсутствие в составе пищевого дополнителя заявленных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ) или других веществ с питательным или физиологическим эффектом;

несоответствие маркировки пищевых дополнителей установленным требованиям, в частности указание, что они оказывают лечебный эффект.

Что изменится

Как подчеркивают в Минздраве, проект закона определяет четкие механизмы введения в обращение пищевых дополнителей, а также требований к веществам, которые могут использоваться для их производства: витамины, минеральные вещества и другие вещества с питательным или физиологическим эффектом.

Она также позволяет Минздраву утвердить список таких веществ и максимально допустимые дозы, разрешенные к применению в пищевых дополнителях. Также документ ужесточает ответственность за производство и реализацию пищевых дополнителей, не отвечающих требованиям законодательства.

Кроме того, устанавливается процедура предоставления уведомлений о введении в обращение пищевых дополнителей, ведении перечня таких сообщений и размещении их на официальном вебсайте Госпродпотребслужбы.

Заметим, что пищевые дополнители (обновленное в соответствии с требованиями директив ЕС название "диетических добавок") потребляют дополнительно к обычному рациону, отдельно или в комбинации с другими продуктами. Они реализуются в форме капсул, пастилок, таблеток и саше, ампул с жидкостями, бутылок для капельной дозировки.

Заметим, в 2021 году году почти каждая пятая украинская семья не могла приобрести необходимые лекарства и медизделия из-за их высокой стоимости, что негативно влияло на состояние здоровья украинцев. Риски реализации на рынке Украины некачественных, фальсифицированных лекарств увеличились, ведь большинство импортеров лекарств в Украину работает без лицензий, хотя их доля заметно уменьшилась за время войны.

Также в Украине вернули норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту.

Недавно правительство расширило перечень бесплатных лекарств. К нему добавили противовирусные средства "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", применяемое при сердечной недостаточности.