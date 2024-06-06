Рада приняла за основу законопроект о медицинском самоуправлении: что он предусматривает

Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, закрепляющий на законодательном уровне статус самоуправляющихся организаций в сфере здравоохранения, а также определяет их место и роль в системе управления этой отраслью.

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Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата.

"#10372 – о самоуправлении в сфере здравоохранения в Украине. За основу – 232", - написал он.

Целью законодательной инициативы является внедрение самоуправления в медицинской сфере и четкое регулирование деятельности соответствующих организаций.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, создание правовых оснований для функционирования самоуправляющихся организаций в здравоохранении даст государству профессиональные квалифицированные структуры, которые будут решать проблемы отрасли, будут влиять на развитие медобразования, осуществлять контроль качества услуг.

Это позволит разорвать связь с советской медицинской культурой, приблизить права медиков к европейским стандартам и сохранить человеческий капитал.

"На сегодняшний день, самоуправляющиеся медицинские организации в Украине действуют исключительно в виде общественных объединений. (…) При отсутствии конкретных полномочий самоуправляющиеся организации не способны эффективно влиять на формирование и реализацию государственной политики, защищать права и интересы как представителей медицинских и фармацевтических профессий, так и пациентов", - говорится в пояснительной записке.

Внедрение модели самоуправления является важной составляющей эффективной системы здравоохранения. Оно предоставит медикам экономическую свободу, мобильность, юридическую защиту, возможность выбирать форму сотрудничества и реально влиять через самоуправляющиеся организации на развитие отрасли.

Заведения смогут формировать команды и контролировать качество услуг, а пациенты – защищать свои права, свободно выбирать врача и получать современную помощь.

По словам исполнительного директора благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инны Иваненко, законопроект о самоуправлении в здравоохранении предусматривает ряд ключевых изменений:

Врачи получат персональные свидетельства для практики, что обеспечит им независимость и позволит одновременно работать в нескольких медицинских учреждениях. В настоящее время врачи являются наемными работниками отдельных заведений.

Будут созданы органы, отстаивающие профессиональные интересы врачебного корпуса. В настоящее время медики лишены такого представительства на институциональном уровне.

В законодательство будет введено понятие "врачебная ошибка" и предусмотрена ответственность врача перед пациентом. Теперь ответственность за ненадлежащее лечение возлагается на медицинское учреждение в целом.

Министерство здравоохранения инициирует изменения в законодательстве, регулирующие сферу телемедицины, чтобы пациенты могли осуществлять диагностику, консультирование, реабилитацию даже за пределами учреждения здравоохранения.

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