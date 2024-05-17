Новые реалии требуют быстрой адаптации и подходов: перспективы развития частной медицины в Украине

Какая ситуация с частной медициной сейчас и что может дать Украине поддержку этого направления в ближайшем будущем?

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, среди тех, кто на протяжении июня 2022 – июня 2023 года обращался к врачу, более 60% посещали государственные или коммунальные медицинские учреждения. В частные обращались только 17% граждан. Кроме того, среди заключивших декларацию с врачом лишь 6,5% сделали это в частных медицинских центрах. В то же время выяснили: в случае свободного выбора — предпочесть частное или государственное лечебное учреждение — почти половина опрошенных избрала бы частное.

Эти данные еще раз доказывают, что доля частной медицины на рынке здравоохранения Украины остается крайне малой. Для большинства граждан государственные больницы остаются основным поставщиком медицинских услуг. При этом при возможности выбора украинцы чаще предпочитают частный сектор. Даже полномасштабное вторжение не изменило того факта, что отношения граждан и частных медицинских центров стремительно улучшаются.

Как большая война изменила медицинский рынок в Украине

Полномасштабное вторжение коснулось каждого в Украине, отодвинуло многие важные вопросы в разряд второстепенных. К сожалению, это касается и здоровья. Профилактические осмотры для многих стали не ко времени, люди стали меньше обращаться к врачам с незначительными заболеваниями, чаще пренебрегают своим здоровьем из-за более насущных проблем. Снизился спрос на отдельные направления предоставления медицинских услуг — в частности роды, педиатрию. Все это на фоне постоянного стресса, который точно будет иметь длительное влияние на миллионы людей.

Существенно влияет и то, что миллионы людей сменили место жительства: эвакуировались в пределах Украины или уехали за границу. Часть из них потеряли связь со своими семейными врачами, часть не может позволить себе качественные медицинские услуги. Отдельно следует сказать о сотнях тысяч украинцев, которые вступили в ряды ВСУ и также часто не имеют возможности получить своевременную диагностику и лечение.

Что это значит для нас в будущем? С одной стороны, можно прогнозировать, что спрос на медицинские услуги увеличится, когда ситуация стабилизируется. С другой — будет существенно больше сложных заболеваний, хронических состояний и запущенных случаев из-за потерянного на диагностирование и лечение времени.

Изменения в спросе на медицинские услуги привели к изменениям в работе учреждений здравоохранения. Новые реалии требуют скорейшей адаптации и новых подходов. Некоторые больницы объединили отделения, сократили персонал или вообще переформатировали.

Даже в условиях военного положения рынок медицинских услуг продолжает трансформироваться, в том числе и благодаря медицинской реформе. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день включение частных заведений в процесс реформы — недостаточно.

Частные и государственные больницы – преимущества для пациента

Уже сейчас, по данным опросов, частный сектор медицины составляет заметную конкуренцию государственным больницам. Он привлекает внимание значительной части населения Украины, которые готовы инвестировать средства в свое здоровье.

На то есть много причин. Основные из них:

Большая гибкость частных медицинских заведений. Отсутствие жесткой зарегулированности, как в государственных больницах, позволяет частным МЦ быть более адаптивными.

Высшая эффективность. В большинстве своем частные учреждения имеют лучший менеджмент и нацелены на результат, что делает их работу более эффективной.

Уровень обслуживания для пациента. Возможность записаться на конкретное время, прозрачные условия оплаты, отношение к пациенту – все это влияет на популярность частных учреждений здравоохранения.

В то же время государственные больницы имеют преимущества в покрытии, поскольку они находятся в любом населенном пункте. Кроме того, они получают финансирование от государства, независимо от своей эффективности, могут покупать драгоценное оборудование.

Перспективы развития частной медицины в Украине

На сегодняшний день нет действующих государственных программ, способствующих развитию частного сектора. Так, официально частные медучреждения могут участвовать в Программе медицинских гарантий.

Однако действующее законодательство запрещает доплаты и сооплаты в частных медцентрах. Сделать так, чтобы часть услуг оплачивало государство, а часть сам пациент невозможно. Хотя исследования показывают, что украинцы относятся к этому вполне положительно: более 61% опрошенных отмечают, что готовы доплачивать за качественные медицинские услуги. В таких условиях частным медицинским учреждениям не остается ничего другого, кроме как отказываться от участия в Программе медицинских гарантий.

Сама система формирования тарифов тоже не идеальна: действующие тарифы НСЗУ покрывают только саму стоимость услуг и определенный перечень медикаментов. Все остальные расходы – оплата коммунальных услуг, амортизация оборудования и т.д. – остаются проблемой самих заведений. По этим и другим причинам количество частных медучреждений, заключивших договоры с НСЗУ, остается низким. По состоянию на июнь 2023 года, на уровне специализированной медпомощи подписаны договоры с 1458 заведениями, из них только 82 – частные больницы (по данным Центра Разумкова).

Все это приводит к тому, что рынок частной медицины сейчас развивается фактически вне общей системы. Это отрицательно сказывается на состоянии предоставления медицинских услуг в целом. Полноценная интеграция частных медицинских учреждений будет иметь много преимуществ, особенно в длительной перспективе.

Это не только о повышении качества предоставления услуг и уровня сервиса для пациентов, но и о развитии направления, создании новых рабочих мест, уплате налогов.

Более того, частная медицина — очень перспективное направление для инвестиций. Уже сейчас мы видим успешные примеры, когда частные украинские клиники финансируют или покупают зарубежные инвестиционные компании. После победы спрос на это направление вырастет в разы, так что закладывать почву для повышения инвестиционной привлекательности Украины можно и нужно уже сейчас.

Стоит отметить, что сама по себе качественная частная медицина может стать драйвером развития экономики Украины. В настоящее время медицинский туризм в Украине в основном связан только со стоматологическими услугами. Однако в будущем количество направлений могло бы существенно расшириться.

Безусловно, пока в Украине идет полномасштабная война, многие вопросы отошли на второй план. Сейчас у нас одна главная задача — выстоять и победить. Тем не менее, запрос на трансформацию системы здравоохранения в обществе уже назрел, а реформа заложила хороший фундамент для этих изменений. Характер дальнейшего развития медицины в Украине в основном будет зависеть от политики государства по развитию медицинской отрасли, в том числе и с учетом частных медицинских учреждений.