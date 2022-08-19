От приема родов под обстрелами до трансформации "Лелеки" в многопрофильный медцентр. Вадим Зукин о бизнесе и опыте во время войны

В 2016 году открылась дверь роддома "Лелека" в Пуще-Водице. Его строительство началось в кризисный 2014-й, но основатели медицинского центра не хотели отказываться от идеи открыть первый в Украине частный роддом. В 2022 году в Украине началась полномасштабная война, и роддом оказался вблизи линии фронта во время обороны Киева. О родах во время войны, обстрелах клиники и планах по запуску многопрофильного медицинского центра на базе "Лелеки" рассказал операционный директор и совладелец роддома Вадим Зукин.

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Вадим, расскажите о строительстве клиники. Почему вам пришла в голову идея открыть такой крупный медицинский центр?

- Мой отец Валерий Дмитриевич, работающий директором "Лелеки", давно мечтал открыть медицинский центр. В конце 2013 медицинский центр начал появляться на бумагах и в расчетах. В феврале 2014-го строители впервые вышли на площадку в Пуще-Водице. Закладка "первого кирпича" состоялась в один из самых страшных дней революции достоинства, когда расстреливали майдановцев. Мы начали строиться в тяжелое для страны время, но были четко убеждены – дети в Украине должны рождаться в достойных условиях. И я считаю, что страна, в которой во время войны строятся роддома, обречена на успех и процветание.

2015 год был очень тяжелым. Мы не могли привлечь дополнительное финансирование. Однако уже в 2016-м удалось воспользоваться государственной программой в одном из государственных банков, что способствовало завершению строительства роддома и его открытию в декабре 2016-го.

С первого дня "Лелека" взяла курс на создание качественного и безопасного медицинского учреждения. Для минимизации различных рисков, которые могут по тем или иным причинам случаться в медицинских учреждениях, мы прошли аккредитацию ISO 90001. Кроме того, 21 декабря 2019 года роддом "Лелека" стал первым госпитальным заведением в Украине, которое получило сертификат Joint Commission International (США) – наиболее авторитетной международной системы аккредитации медицинских учреждений в мире. Цель JCI – стимулировать постоянное улучшение работы медицинских организаций мира и их соответствие высоким требованиям, согласованным на международном уровне.

Основатель медицинского центра "Лелека" Зукин Валерий Дмитриевич. Фото: "Лелека"

Когда начали поступать тревожные новости, что Россия планирует напасть на Украину, вы готовились к этому?

- Если не ошибаюсь, в Украине тревожные новости активно начали транслировать где-то в ноябре 2021 года. Волнение пациентов мы ощутили в декабре, когда их стало значительно меньше. В январе нам пришлось возвращать деньги за услуги, потому что пациенты начали выезжать за границу. Но наша работа продолжалась. Мы даже заказали консультантов, чтобы получить следующий уровень аккредитации JCI.

Признаюсь, лично я не верил в нападение России, но учреждение готовилось к этому, обдумывая варианты на случай войны. Поэтому, благодаря философии "быть готовым ко всему", которой придерживается "Лелека" со дня основания, имели заранее разработанный план на случай боевых действий. Рассматривалось несколько сценариев и алгоритмов функционирования клиники и коллектива в соответствии с развитием событий. Конечно, предусмотреть все невозможно, но данная планировка и запасы медикаментов, расходных материалов, кислорода, горючего и еды, которые у нас были, помогли бесперебойно работать в течение некоторого времени.

Как вы встретили войну?

– 24 февраля утром я был дома. И когда начались обстрелы, приехал в госпиталь, где остался более чем на 2 недели вместе с ключевыми руководителями медицинского учреждения.

Мы сразу собрали коллектив, дали четкие инструкции, а также предложили каждому принять самостоятельное решение, остаться и работать или покинуть заведение и уехать в безопасное место без применения каких-либо финансовых или дисциплинарных санкций.

Ведь с первого дня полномасштабной войны Россия начала заходить с северной стороны Киевской области. Таким образом, наш роддом в Пуще-Водице оказался ближайшим медучреждением, которое работало, к зоне боевых действий вблизи Киева. Поэтому мы начали оказывать медицинскую помощь всем, кто нуждался в этой точке.

Бизнес претерпел серьезные изменения. Продолжая работу по приему беременных и рожениц, уже 25 февраля в заведение начали поступать раненые военнослужащие и гражданские. "Лелека" некоторое время работала как роддом и как прифронтовый госпиталь. Вместе с тем учреждению пришлось остановить прием амбулаторных и плановых пациентов, оставив оказание только ургентной помощи.

Мы достаточно быстро, согласно всем канонам военной медицины, разработали триаж. Благодаря этому наладили четкий бесперебойный процесс приема раненых и определение приоритетов: предоставление необходимой неотложной помощи, дальнейшая подготовка к переводу в профильное медицинское учреждение или возвращение на фронт, или, к сожалению, отправка в морг.

Для многих горожан "Лелека" на некоторое время стала убежищем от вражеских снарядов. Поэтому пришлось очень быстро принимать решение, чтобы содержать в медицинском центре около 200 человек, которые находились в учреждении постоянно. У нас жили мужчины пациенток, их дети, работавшие на том направлении бригады ГСЧС и их семьи, некоторые наши сотрудники с семьями, которым некуда было ехать. Также мы предоставили убежище горожанам и группе детей из Днепропетровщины, которые на момент начала войны находились в лагере недалеко от "Лелеки", а их родители не имели возможности сразу за ними приехать. Всех нужно было накормить.

При обороне Киева пациенты с детьми находились в медицинском центре. Фото: "Лелека"

И тут я хотел бы поделиться печальной историей, которая меня поразила до глубины души. Эта история показывает, насколько наши люди самоотвержены и готовы бороться за свободу и нашу независимую Украину до самого конца… С первых дней войны в "Лелеке" работала волонтер из Горенки. Она была все время на связи, ездила на первую линию боевых действий, помогала воинам и гражданским. Вскоре в ее дом прилетел снаряд, разрушив его. Под завалами оказался ее ребенок. Благо, ребенка удалось спасти. И волонтер привезла ее к нам, а сама продолжила ездить в горячие точки. В какое-то время связь с ней пропала. Позже мы выяснили, что она погибла от вражеского выстрела во время того, как помогала на передовой нашим воинам. Жаль, что Украина теряет самых смелых людей в этой войне.

Были ли проблемы со снабжением медицинских препаратов и питанием?

Несмотря на то, что у нас не было дефицита медикаментов для профильных пациентов, мы столкнулись с нехваткой средств для спасения раненых. Однако вопросы с обеспечением необходимых медицинских препаратов и расходных материалов помогли решить волонтеры. Впоследствии у нас было такое количество лекарств, что мы даже передавали его на передовую и в другие больницы.

Вопрос с обеспечением питания удалось решить достаточно оперативно. Что-то покупали самостоятельно, что-то предоставляли волонтеры, в чем помогли международные фонды.

И здесь тоже хочу рассказать о большом сердце наших украинцев. В поисках продуктов я ездил в окрестные села, обращался прямо к людям. Так, в Горенке, в поиске овощей, наткнулся на местных жителей, отдавших несколько мешков картофеля и категорически отказавшихся брать оплату за него. Мотивировали это тем, что они понимают потребности "Лелеки", которая помогает спасать военных и предоставляет убежище горожанам. На мой вопрос, есть ли что есть сами, ответили, что выкрутятся, а медицинскому центру нужнее.

С началом вторжения в Украину в стране наблюдался острый дефицит медиков. Кто-то попал в оккупацию, уехал из страны, ушел на фронт… Как у вас было?

– Для наших пациентов медиков хватало. Но и пациентов значительно стало меньше. Так, за первые две недели полномасштабного вторжения у нас родилось 26 деток.

Тем не менее, появились пациенты с ранениями разной степени тяжести. За первые две недели войны в "Лелеке" неотложную медицинскую помощь получили более 500 солдат и гражданских с ранениями. Кроме того, принимали местное население с потребностью ургентной помощи, не связанной с ранениями. Услуги из разных областей медицины получили более 200 человек.

Поэтому, конечно, были моменты, когда не хватало рук. Однако медицинский персонал, которому пришлось быстро переквалифицироваться, мгновенно организовывался. Также помогали волонтеры, имеющие навыки первой медицинской помощи.

В "Лелеке" медики оказывали неотложную медицинскую помощь солдатам и гражданским. Фото: "Лелека"

Вместе с тем, каждый день мы говорили сотрудникам, если они считают нужным, то могут покинуть рабочие места и уехали в безопасные места. Однако подавляющее большинство персонала осталось. Когда войска РФ были на подступах, мы предупредили сотрудников, что нас могут взять в плен, использовать госпиталь для помощи российским военным. Поэтому каждый может прямо сейчас покину заведение без применения каких-либо санкций. Я был поражен их мужеством: почти все остались, чтобы оказывать помощь нашим военным.

Конечно, в таких условиях мы вели невероятную работу по поддержке и мотивации персонала, ведь некоторые специалисты провели в госпитале несколько тяжелых недель, а часть из них были на рабочих местах почти два месяца, вплоть до полного прекращения боевых действий в Киевской области.

Со временем, потому, что роддом помогал спасать военных, русня начала обстреливать территорию вблизи медицинского учреждения. Первый кусок снаряда, попавший в "Лелеку", залетел в палату, где лежала мать с двойней. Ей очень повезло, что в это время она и дети находились в бомбоубежище. Стало слишком опасно. Поэтому с 7 марта нам пришлось приостановить прием беременных и рожениц – последнюю роженицу 6 марта мы доставили в другой, более безопасный, столичный роддом. Также эвакуировали часть сотрудников с семьями. И это, очевидно, спасло наш коллектив, поскольку уже через несколько дней враг обстрелял наше медицинское заведение из "Градов", было повреждено более половины окон, фасад, системы вентиляции, автомобили и серьезно травмирован один человек.

Войска РФ обстреляли из "Градов" медицинский центр "Лелека". Фото: "Лелека"

Далее "Лелека" работала только в качестве прифронтового госпиталя для приема раненых и оказания им первичной помощи перед переводом в профильные медицинские центры. В таком формате мы функционировали до полного прекращения боевых действий Киевской области.

Вместе с тем, нами было принято решение, что, пока есть возможность, нужно вывезти дорогостоящее оборудование. Это в перспективе позволяет возобновить бизнес. Поэтому я перевез часть оборудования на запад страны. Зато отец был в медицинском центре почти два месяца постоянно. Вместе с ним работали несколько наших специалистов и медсестер. Кроме того, ему удалось привлечь для помощи раненым еще несколько медиков. В основном это были "Госпитальеры".

Признаюсь, нам критически не хватало ресурсов и было очень тяжело их находить.

11 марта оккупанты обстреляли "Лелеку". Расскажите, что происходило в этот день?

– К тому времени мы уже не принимали профильных пациентов. Но в центре жили раненые, которым мы оказывали медицинскую помощь, сотрудники ГСЧС и наши медики. В тот день все видели, как над заведением пролетал дрон, но сбить его было нечем. Мы поняли, что есть опасность и переместились в подвал.

И действительно, вечером у нас был "прилет". Из-за обстрела повреждений получил фасад здания, вылетели почти все окна, уничтожена система кондиционирования, разбиты автомобили, которые были на территории заведения, и разбит сам двор.

К сожалению, два человека, проигнорировавших предупреждение и вышедших на улицу во время обстрелов, получили ранения. У одного мужчины произошло сильное кровотечение, но нам удалось его спасти. Другой получил сильное психологическое потрясение. Впоследствии мы узнали, что ему так и не удалось справиться и он покончил с собой.

Оккупанты намеренно обстреляли медицинское учреждение?

- Подозреваем, что да. Во-первых, стреляли очень точно. Во-вторых, терроборона увидела метки на медицинском центре. О таких метках рассказывали некоторые другие руководители медицинских центров и больниц.

"Лелека" после обстрела. Фото: "Лелека"

Какой ущерб нанесен клинике из-за обстрела и в целом из-за приостановки бизнеса?

- Прямой ущерб, связанный с разрушением здания и придомовой территории, составляет примерно $1 млн. А ущерб из-за того, что мы не имели возможности полноценно работать несколько месяцев подряд, даже трудно подсчитать – их в разы больше, чем прямых потерь.

То есть, учреждение, начиная с первых чисел марта, не работало?

– Да, роддом в Пуще-Водице прекратил прием профильных пациентов в начале марта. К счастью, в конце марта нашим войскам удалось освободить Киевскую область от врага. Итак, мы сумели максимально аккумулировать свои силы и к концу марта возобновили работу нашей женской консультации в столице на Печерске.

Также в апреле запустили временное акушерское отделение на базе 5-го роддома в Киеве. Здесь наши специалисты принимают рожениц.

Кроме того, учитывая, что многие люди, спасаясь от войны, покинули дома и переехали в более безопасные места, в частности, на запад страны, мы решили открыть филиал во Львове. Ведь среди перемещенных лиц немало и наших клиентов, которым мы и сегодня продолжаем оказывать услуги в соответствии с их пакетами. Небольшой медицинский центр для женщин и детей "Лелека-UP" начал принимать пациентов в конце марта.

Сегодня можно говорить о том, что из-за войны количество родов в целом по Украине уменьшится. У нас большое и просторное помещение в Пуще-Водице, которое нужно использовать на полную мощность. Поэтому уже сейчас активно работаем над планом расширения спектра медицинских направлений и услуг, которые мы будем предоставлять в будущем. Планируем уже 1 сентября открыть двери для беременных и рожениц, а также запускаем новое направление, трансформируя роддом на многопрофильный медицинский центр.

Какие еще направления будут кроме родильного?

- Мы запускаем хирургическое отделение для всей семьи с использованием передовых методик хирургических вмешательств, одобренных не только в Украине, но и в США и Западной Европе.

Уже почти готовы к запуску направления по оперативной гинекологии и маммологии, сосудистой хирургии (флебологии), абдоминальной (лапароскопической) хирургии, бариатрической хирургии, пластической хирургии, проктологических операций, урологических операций, эндокринной хирургии, амбулаторной хирургии.

Естественно, что запуск новых направлений – это развитие. Но в то же время это вынужденное развитие, чтобы наш роддом мог полноценно жить и функционировать.

За первые две недели полномасштабного вторжения в "Лелеке" родилось 26 детей. Фото: "Лелека"

Насколько трудно сейчас привлечь деньги для развития бизнеса?

- Когда нам не хватало денег на закупку продовольствия и медикаментов во время боевых действий на Киевщине, нам удалось привлечь от иностранных фондов небольшую финансовую помощь.

Однако, к сожалению, сегодня большинство иностранцев не готовы инвестировать в развитие бизнеса. Некоторые считают, что после окончания войны международные бизнесы будут активно вкладывать финансы в Украину. Но война продолжается...

Сегодня надеемся только на кредитные линии под 5-9%, выделяемые для бизнеса государством. Однако на бумаге эти средства есть. Их даже понемногу дают отдельным бизнесам. Но получить кредит по данной программе очень трудно.

Поговорим о рынке. Насколько он сократился, упал ли спрос на услуги?

- Возможно, для многих людей обсуждение демографической ситуации в стране пока кажется неуместным или неактуальным. Очевидно, что в условиях, когда в стране нет абсолютно безопасных мест, люди прежде всего заботятся о сохранении жизни и здоровья, пытаются организовать более-менее нормальные условия жизни. Кроме того, большинство мужчин в любой момент могут быть мобилизованы для защиты страны. Или уже защищают Украину от врага. Такая ситуация оказывает негативное влияние на планирование беременностей.

Однако, я должен заметить, что ситуация с сокращением рождаемости существовала еще до полномасштабного вторжения России.

Так, по данным Госстата, в 2019-м году ежемесячно в среднем рождалось 25,7 тысяч младенцев, в 2020-м – 24,5 тысяч малышей, в 2021-м – 22 тысячи деток, а на начало 2022-го – 18 тысяч новорожденных. Например, в январе 2022 года в Украине родилось 18 062 младенца, что на 18% меньше, чем в январе 2021-го, когда на свет появился 21 931 ребенок.

Если взять данные столицы, то ситуация зеркальная: в январе 2022 года в Киеве родилось 1 934 младенца, в январе 2021-го – 2 393 малышей, а в январе 2020-го – 2 828 детей.

Опираясь на данные "Лелеки", ситуация следующая: к 24 февраля у нас было до 250 родов в месяц, в июле - 75. Если сравнивать показатели апреля и июля, то в нашем филиале на базе 5-го роддома рождаемость увеличилась на 60- 70%. Но нужно понимать, что рождаются детки, зачатые до начала полномасштабного вторжения. Сегодня же, по нашим данным, женщин, беременность которых наступила уже во время войны, в 1,5 раза меньше, чем было до войны. В целом рынок акушерских услуг в Киеве сократился на 50%.

Следовательно, демографическая картина в Украине и так была не радужна. А война ее значительно усугубила. Поэтому нам нужно уже сейчас думать, искать пути решения данного вопроса, разрабатывать план решений и первоочередные действия. И здесь должно работать как медицинские учреждения, так и государство.

Рынок акушерских услуг в Киеве снизился на 50%. Фото: "Лелека"

В конце марта между "Лелекой" и пациентками возникло недоразумение, когда они не смогли воспользоваться услугами, предварительно заплатив за них. Требовали вернуть деньги, но медицинский центр не мог сразу удовлетворить потребность. Ведь, как вы уже сказали, заведение испытывало финансовые трудности. Вам уже удалось решить этот вопрос?

– В акушерской деятельности есть очень много авансов. Обычно человек вносит аванс за услуги, которыми планирует воспользоваться. Эти деньги бизнес никогда не держит на счету, потому что они должны быть в работе. То есть полученные от пациентов средства являются оборотными. Они не лежат на депозитах клиентов, а обеспечивают полноценное и бесперебойное функционирование заведения. С наступлением войны, поступление средств прекратилось. Суммы же, которые необходимо возместить, значительно превышают сегодняшние возможности предприятия.

Вместе с тем, мы неоднократно официально отмечали, что не отказываемся от своих обязанностей, в том числе, и финансовых. Несмотря на то, что согласно условиям контракта, военные действия являются юридическим основанием для освобождения сторон от выполнения обязательств по договорам, "Лелека" не снимает с себя финансовой ответственности по возврату средств. Наша команда работает над проблемой и делает все возможное, чтобы до конца года решить вопрос.

У нас есть оптимистический сценарий: взять сейчас кредит и провести выплаты сразу – сейчас ведем тяжелые переговоры с финансовыми учреждениями. А есть пессимистический вариант: отдавать деньги из дальнейшей прибыли "Лелеки". Почему пессимистический? Потому что это будет растянуто во времени.

Отмечу, что наши врачи, которые имели такую возможность, продолжали консультировать пациенток онлайн, мы оказывали услуги по пакетам в наших женских консультациях в Киеве и Львове. Находившиеся в Киеве могли родить в филиале "Лелеки" на базе 5-го роддома.

Кроме того, мы разработали опцию депозита, по которому можно использовать средства за непредоставленные услуги. Пациенты, члены их семей или третье лицо, которому пациент имеет право передать этот депозит, может получить медицинские услуги в наших филиалах Киева и Львова за счет уплаченных ранее средств.

То есть, пациентка может ожидать возврата средств, который мы обязательно сделаем (вопрос только во времени) или же воспользоваться своими депозитными средствами самостоятельно, передать их членам семьи или третьему лицу. И у нас уже есть несколько случаев, когда пациентки передали свои пакеты на роды подругам и благополучно родили у нас.

"Лелека" на постоянной связи с пациентами и продолжает информировать их о этапах решения данного вопроса. Для нас решение проблемы возврата средств за неоказанные услуги является приоритетным, поэтому мы активно работаем над его решением.

Могут ли сегодняшний курс валют и уровень инфляции повлечь за собой рост цен на услуги в клинике?

– Конечно. В медицине разные услуги реагируют на колебания курса. Например, анализы – это в основном импортные реагенты. Если курс поднялся на 25%, то цена анализов возрастет на 20-30%. Так же с импортными медикаментами.

Дорожает и работа людей. При большой инфляции растут цены в магазинах и медицинских услугах. Если сегодня гривня обесценилась на 25%, то через 6-9 месяцев цены на медицинские услуги поднимутся на 25%. Это постоянная практика.

Чего не хватает украинской медицине? Какие нужны реформы, чтобы наша медицина была лучшей?

- Медицина не существует отдельно от государства и его экономики. Качественная медицина в странах, где развита экономика. Украине не хватает мощной экономики, но это не единственная проблема. Есть еще и неэффективное использование ресурсов. К примеру, содержание большого количества маленьких больниц, которые невыгодны для государственного бюджета. Также зарплаты врачей вместо официального поднятия заработной платы и т.д.

В то же время государственным больницам не хватает управленческих знаний и навыков. Здесь частная медицина может помогать государственной, но государство этим не всегда хочет пользоваться или не знает, как. Несмотря на все, я верю, что страна, которая в такое сложное время строит и восстанавливает роддома, точно имеет светлое будущее.