"Напечатать" турникет: почему 3D-изделия компании "Infomir" стали востребованными во время войны среди воинов и медиков

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Группа компаний "Infomir" была основана одесскими бизнесменами в 2000 году. Главный офис и само производство компании находится в городе Одесса. Также есть офисы и дистрибьюторские центры в Германии, Швейцарии и ОАЭ.

Компания "Infomir" является производителем промышленной и бытовой электроники, которая с 2001 года выпускает ТВ-приставки, включая программное обеспечение. А также производством полного цикла решений для "умного" города: "умное" освещение и датчики для получения показателей счетчиков газа, электричества и воды на расстоянии.

Клиентами компании являются IT-интеграторы и интернет-провайдеры, а на изделия для "умного" города в основном есть спрос со стороны бизнеса, государства, ОСББ и учреждений, которые имеют потребность в установке оборудования и коммуникаций для учета данных потребления ресурсов.

3D-модель компании Infomir. Фото: "Infomir"

Самое молодое направление работы компании — проект полного проектирования и 3D-печати — с начала полномасштабных боевых действий в Украине, стало максимально востребованным.

Изначально мы купили 3D-принтер для тестирования изделий на их пригодность. Мы проверяли подходят ли платы к тому или иному изделию, чтобы перед литьем финальные образцы моделей были безупречны. Ведь мы сами производим корпусы датчиков и некоторые детали для "умных" счетчиков. Александр Власенко Руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям "Infomir"

Однако с началом полномасштабной войны 3D-принтер начал выполнять еще и другие функции. В "Infomir" активно начали обращаться медики, компании по тюнингу оружия и авто, производства, стартапы и стоматологии — всем нужна была 3D-печать.

"Сейчас к нам обращаются из ВСУ, чтобы мы для них напечатали турникеты, медицинские бандажи, подставки для гранатометов. Очень много заказов, которые нужно делать здесь и сейчас. Мы поняли, что люди и бизнес начали искать альтернативу недостающих элементов для своей деятельности, например, запчасти для промышленного оборудования, которые из-за войны они не могут приобрести", - говорит менеджер проекта 3D-печати "Infomir" Андрей Летницкий.

3D-модель компании "Infomir". Фото: "Infomir"

"Раньше бизнес не понимал, что 3D-печать может выполнять серьезные функции, а только закрывать какие-то задачи по декору. Эти три месяца дали понять, что 3D-изделия могут восполнить те недостачи, которые есть у предприятия", - говорит Андрей Летницкий.

Самыми популярными заказами со стороны бизнеса являются корпусы, датчики, пульты. А с начала полномасштабной войны заказы начали поступать еще и от ВСУ. Для них "Infomir" напечатали 4 тысячи штук турникетов и других деталей столько же, а деталей для жгута компания изготовила 1 тысячу штук. Также в компании печатали переходники на перископ, а для медиков элементы для ретракторов.

"От качества турникета зависит жизнью бойца. Если на поле боя турникет сломается в руках, то солдат истечет кровью. Часто бойцы жаловались, что в обычных жгутах турникеты быстро ломались. После тестирования наших турникетов мы поняли, что они не ломаются даже при максимальных усилиях", - говорит Андрей Летницкий.

Как происходит процесс печати 3D-моделей

Цех 3D-печати находится на площади 100 кв метров, а оборудование и порошок для печати деталей поставила компания HP. Для запуска этого проекта "Infomir" инвестировал деньги компании, где на покупку одного принтера нужно было вложить около $1 млн.

Цикл изготовления одной детали в "Infomir" занимает три рабочих дня. Сам цикл нельзя нарушать и корректировать по причине, что это может нарушить процесс производства. В этот цикл входит печать, охлаждение и обработка детали. В итоге за три дня компания производит около 5 кг мелких и крупных изделий.

Для того, чтобы напечатать 3D-изделие, необходимо в камеру принтера загрузить полиамидный порошок, который распределяется по всей емкости. Порошок смешивается со связующим веществом, которое отвечает за распределение материала для печати. Сама печать происходит с помощью инфракрасного излучения, которое прожигает гранулы порошка и соединяет их между собой, а затем слой за слоем они вырастают в изделие.

Для того, чтобы контролировать этот процесс на производстве работает четыре человека во главе с начальником цеха. Один сотрудник загружает компьютерные модели в виртуальную камеру принтера, так как оборудование не печатает изделия по живым фото и картинкам, поэтому эскизу нужна оцифровка. После того, как эскизы проверили на наличие ошибок, принтер начинает печать деталей.

Оцифровка модели для 3D-печати. Фото: "Infomir"

Второй специалист разгружает детали, когда они уже напечатаны, чистит порошок, вынимает детали из камеры и относит на обработку. Третий работник занимается уже непосредственно обработкой изделия с помощью песка, который под давлением очищает деталь, чтобы она имела товарный вид. Затем происходит упаковка деталей и отправка на склад готовой продукции.

Процесс обработки изделия. Фото: "Infomir"

На 3D-принтере можно сделать абсолютно любую деталь, которую вы видите из пластика вокруг себя. На таких принтерах также можно создать детали для построения целого дома. У нас даже был один интересный заказ - сделать все детали для Lamborghini. Но такая работа будет стоить дороже, чем купить новую машину. В итоге мы не взялись делать этот заказ. Андрей Летницкий Менеджер проекта 3D-печати "Infomir"

Планы на будущее

Как и любой бизнес в Украине компания "Infomir" также столкнулась с трудностями с момента начала полномасштабной войны в стране. Некоторые сотрудники выехали в более безопасное место, однако на расстоянии продолжают работать в компании. Также из-за войны компания понесла финансовые потери, поэтому им пришлось пересмотреть бюджет и оптимизировать его.

"На данный момент все рабочие места сохранены, люди работают и получают зарплату. При необходимости компания помогает своим сотрудникам. 24 февраля 2022 года мы не запрещали выезжать сотрудникам, кто хотел это сделать, они уехали и теперь работают удаленно. А кто решил остаться, они продолжают работу на местах", - говорит руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям "Infomir" Александр Власенко.

Команда Infomir. Фото: "Infomir"

Некоторые клиенты компании поставили сотрудничество на паузу, в том числе иностранные. При этом бизнес не разрывал контракты с "Infomir". Часть старых и новые клиенты продолжают заказывать детали. На сегодняшний день еще не весь бизнес в Украине вернулся в строй, однако в целом новые заказы компенсировали потерю долю старых.

Сейчас основная цель компании - это наладить работу в условиях войны, чтобы продолжить дальше функционировать и платить налоги в государство. А также в планах компании выйти на иностранные рынки. Ранее "Infomir" делал детали для зарубежного рынка, однако сейчас они хотят реализовать масштабную экспансию.

3D-модель компании Infomir. Фото: "Infomir"

В других странах есть такие же принтеры как у нас, но это не означает, что мы не нужны на иностранном рынке. Мы хотим выйти на рынок Польши, Болгарии и Эстонии. В этих странах не хватает мощностей и не весь бизнес знает о таких технологиях. Мы изучили, что в этих странах есть спрос и надеемся, что скоро будем там. Андрей Летницкий Менеджер проекта 3D-печати "Infomir"

При этом в "Infomir" еще намерены увеличивать свои мощности в Украине. Для этого компания заказала еще один принтер компании HP, благодаря которому они смогут увеличить количество выпускаемой продукции и ускорить выполнение заказов.

Также в планах популяризация 3D-печати как технологии. Поэтому представители компании постоянно организовывают презентации и вебинары для людей и бизнеса, чтобы показать уникальные детали напечатанные на принтере и рассказать о преимуществе таких изделий.

Андрей Летницкий с клиентом компании Infomir. Фото: "Infomir"

"Наша задача показать, что 3D-печать уже совсем другая и она законна. А также, что этот способ производства деталей является альтернативой классическим методам и можно делать изделия быстрей, дешевле и качественней", - отметил менеджер проекта 3D-печати "Infomir" Андрей Летницкий.

По словам Андрея Летницкого, сейчас в Украине 3D-печать не настолько популярна, так как люди практически не знакомы с этой технологией. Если сравнить с другими странами, например, в Штатах такая технология очень популярна, поэтому он убежден, что со временем в Украине на 3D-печать также будет большой спрос.