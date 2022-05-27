Помощники для фронта от Росланда: история кузнеца, перековавшего актерский реквизит в ножи для украинских воинов

С начала войны многие украинские предприниматели либо полностью изменили вид бизнеса, либо перепрофилировали его на нужды военных. До 24 февраля 2022 года герой нашего материала Руслан Анисенко, более известный среди друзей как Rosland Blacksmith, ковал невероятные ножи и сабли из дамасской стали, делал реквизит для исторического кино, где иногда снимался и сам. Но война все изменила…

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Мастерская Росланда находится в одном из гаражных кооперативов Киева. Чтобы ее найти нужно пройти мимо многих боксов, в которых бурлит жизнь – в одном в защитный цвет красят пикап, в другом – шьют разгрузки. Но мы идем на пронзительно-металлические звуки болгарки и точильного станка.

Из нужного нам бокса на встречу выходит фактурный мужчина с респиратором на лбу и лицом, обильно покрытым черной металлической пылью. " Росланд ", - коротко здоровается и приглашает внутрь.

Вся мастерская покрыта той же металлической пылью, что и ее хозяин. О довоенной деятельности кузницы говорят элементы незаконченных рыцарских доспехов на стенах и на верстаках и недоделанные исторические топоры. А вся остальная площадь отведена под производство тактических ножей для украинских военных – в одном углу лежат деревянные ящики с металлическими заготовками, вырезанными лазером; в другом – станок, на котором затачивают уже готовые ножи. Здесь есть и горнило для выплавки металла и закалки изделий.

Реквизиты для кино

Почти 30 лет жизни Росланд посвятил историческому фехтованию и участию в рыцарских турнирах, во многих из которых он победил. Впоследствии начал передавать свои умения ученикам в клубе "Росичи". А кузнечное дело было логическим продолжением увлечения и длится уже лет пятнадцать.

“ Кузнечное дело - это когда тебе с каждым годом становится все интереснее, ведь совершенствоваться в этом деле можно всю жизнь ”, - рассказывает Росланд delo.ua.

Начав с тренировочного оружия, впоследствии наш герой перешел к изготовлению рыцарских доспехов, копий и исторической одежды. Напротив его кузницы находится еще один гараж, который Росланд называет "костюмерная".

В "костюмерной" - легкий "творческий беспорядок". Детские автомобильные кресла стоят среди многочисленных металлических шлемов, кольчуг, пучков копий и кирас. На полках – множество рулонов грубой домотканой ткани – из нее шили рубашки и другие элементы исторической одежды.

"Мои доспехи, оружие и костюмы вы могли видеть в таких фильмах, как "Сторожевая застава", "Захар Беркут", "Козаки. Совершенно лживая история» и других. В некоторых из этих фильмов снимался и я. Например, в "Сторожевой заставе" я играл кузнеца, - вспоминает Росланд. - У меня нет актерского образования, поэтому снимаюсь в простых ролях, хотя несколько лет назад сыграл главную роль в документально-игровом кино о князе Владимире Великом. К сожалению, из-за начала пандемии и карантина фильм не вышел в прокат и до сих пор ждет своего часа”.

Как закалялась дамасская сталь

Росланд рассказывает, что к началу войны основной его заработок приходился на сдачу в аренду исторических костюмов. Другая статья дохода – продажа товаров для исторического фехтования. И совсем небольшую часть прибыли приносило изготовление ножей и мечей из дамасской стали.

Мы спускаемся в подвал, где расположена вторая часть мастерской. Здесь работает помощник и ученик мастера по имени Орест .

"До войны у нас здесь был несколько иной темп - хватало времени на искусство - ковали ножи, мечи и сабли", - говорит Орест и показывает "довоенные" ножи.

Дамасская сталь сама по себе красива, а в сочетании с рукояткой, выполненной из стабилизированного дерева – это уже настоящие произведения искусства.

"Среди наших клиентов были реконструкторы и коллекционеры из Украины и Европы, несколько постоянных покупателей из Китая и Австралии", - говорит Орест.

Затем он показывает незаконченную саблю из дамасской стали – она состоит из 600 (!) слоев металла. Заказчик был готов заплатить за нее 3 тысячи евро. Но началась война…

Помощники для фронта

“23 февраля мы еще были на выставке со своими изделиями, а 24-го началась война. У нас с женой двое маленьких детей – бегали с ними в бомбоубежище, искали детскую еду. Но с первых дней мы с Орестом были в мастерской – делали противотанковые и противоавтомобильные ежи, – рассказывает Росланд. - В первые дни войны Украина стала другой – появилась совсем другая энергия. Поэтому я приехал в мастерскую, и сначала не знал, что делать дальше, но вдруг приезжает просто какой-то волонтер и высыпает кучу арматуры. Я не знал этих людей раньше, но они говорят: “Вы делаете? Вот вам арматура". Я был приятно в шоке”.

Прошло некоторое время и мастеру начали звонить и писать знакомые с запросом на тактические ножи, которые очень помогают в условиях окопной войны. Металла был в дефиците, так что на первые Помощники (а именно так назвал свои ножи Росланд) пришлось перековывать некоторый реквизит и метательные ножи.

“ Со временем улучшилась инфраструктура, и мы начали пользоваться услугами лазерной резки, и сейчас, хоть и за сумасшедшие деньги, появился материал для работы. А заказов на недели вперед. Поэтому другого варианта у нас нет – нужно делать ”, - говорит кузнец.

В сутки у мастеров получается сделать лишь 6-8 ножей. Это, как оказалось, довольно длительный и сложный процесс. Сначала в мастерскую приезжают нарезанные лазером заготовки, сложенные в ящики из-под патронов. Затем при помощи болгарки заготовкам придают первичную форму ножа и производят спуски. А дальше разжигается горнило, после которого Помощники закаливаются и получают фирменное клеймо в виде трезубца. После финальной заточки делается простая но функциональная рукоятка из паракорда. Нож почти готов. Последний штрих – ножны. Под каждого Помощника изготавливаются индивидуальные ножны на станке, которые помогли разработать соседи СТОшники уже после начала войны.

"Это рабочий инструмент – им можно рубить, копать, использовать в ближнем бою, открыть консерву, но и сало можно порезать", - говорит Росланд.

На сегодня мастерская уже отправила на фронт более 500 Помощников. По словам мастера, если кто покупает ножи для ВСУ (а это львиная часть заказов), то для таких делается очень существенная скидка. А если какое-то подразделение просило, но не имело финансирования – отправлял бесплатно.

“Я иначе не могу. Главная задача сейчас – обеспечить. Потому что пусть сейчас не та война, когда ножами широко пользуются в боевых действиях – это помощник, который в условиях поля или блиндажей очень нужен нашим ребятам. Поэтому для меня не стоит вопрос заработать денег – этого вопроса даже не стояло предварительно – есть задача обеспечить людей”, - говорит Росланд и добавляет. - Есть несколько человек, которых бы я хотел очень поблагодарить, которые без каких-либо вопросов "Где? Когда? Как?" просто мне говорили "Есть такая возможность - давай я просто дам денег, а ты превратишь эти финансы в помощь нашим бойцам". Я хотел поблагодарить их за то, что мне поверили”.

Фото: Владимир Герасимов