Канада предоставит Украине боеприпасы и дроны на десятки миллионов долларов

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о новой масштабной военной помощи Украине во время 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

На сегодняшней встрече Блэр объявил, что Канада выделяет Украине дополнительно 3 миллиона канадских долларов на производство дронов отечественной оборонной промышленностью.

"Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов в Украине, и этот вклад будет сделан в сотрудничестве с Великобританией", - отметили в ведомстве.

Блэр добавил, что будет выделено дополнительное финансирование в размере 13 миллионов канадских долларов по инициативе Чехии по закупке и доставке артиллерийских боеприпасов для Украины. Ранее Канада выделила более 40 миллионов долларов на инициативу Чехии по закупке крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов для Украины.

Кроме этого Канада предоставит дополнительные 100 дронов от Teledyne FLIR. Снабжение этих дронов начнется в мае.

Также известно, что Канада направит в Украину первые 10 (из 50) колесных боевых бронированных машин. Они прибудут в Европу летом, а после обучения экипажем осенью машины будут перемещены в Украину.

В июле Украина получит 10 канадских многофункциональных надувных катеров и запасных деталей.

Напомним, 8 марта Канада присоединилась к украинской коалиции дронов, созданной 18 января. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.

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